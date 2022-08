Les rebelles du LIV Golf financés par l’Arabie saoudite «tentent de faire du freeride» pour revenir dans les événements du PGA Tour | Nouvelles américaines

Les chefs de golf américains ont déclaré aux joueurs que des rebelles dissidents financés par l’Arabie saoudite, dont l’Anglais Ian Poulter, tentaient de “freeride” en intentant une action en justice pour être autorisés à revenir dans les événements du PGA Tour.

Poulter fait partie des 11 joueurs de LIV Golf qui ont intenté une action en justice aux États-Unis pour obtenir leur suspension du circuit nord-américain de golf levé.

LIV Golf a provoqué des fractures dans le monde du golf depuis qu’il a attiré des joueurs avec des frais d’inscription dépassant apparemment 100 millions de livres sterling dans certains cas, et un fonds de prix de 25 millions de dollars (20,6 millions de livres sterling).

Dans une note aux membres obtenue par Sky News, le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a écrit : “Avec la ligue de golf saoudienne en pause, ils essaient d’utiliser des avocats pour se frayer un chemin dans la compétition aux côtés de nos membres en règle. C’est une tentative de utiliser la plateforme Tour pour se promouvoir et profiter de vos avantages et de vos efforts.

“Autoriser la réintégration dans nos événements compromet le Tour et la compétition, au détriment de notre organisation, de nos joueurs, de nos partenaires et de nos fans. Le procès qu’ils ont déposé attend en quelque sorte que nous croyions le contraire, c’est pourquoi nous avons l’intention pour faire valoir notre cause clairement et vigoureusement.”

La série est financée par Arabie Saouditesuscitant les critiques d’activistes qui accusent le royaume d’utiliser le glamour du sport pour redorer l’image du royaume alors que des inquiétudes persistent quant aux violations des droits de l’homme.

Les joueurs se sont inscrits pour commencer à concourir sur le circuit LIV Golf en juin malgré la menace de mesures disciplinaires du PGA Tour pendant un an.

Une ordonnance restrictive temporaire a été demandée par un trio de joueurs – Talor Gooch, Hudson Swafford et Matt Jones – pour participer à partir de la semaine prochaine aux barrages de la FedEx Cup qui détermineront le champion de la saison sur le PGA Tour.

M. Monahan a déclaré: “Nous nous préparons à protéger nos membres et à contester cette dernière tentative de perturber notre Tour, et vous devriez avoir confiance dans le bien-fondé juridique de notre position. Fondamentalement, ces joueurs suspendus – qui sont maintenant des employés de la Saudi Golf League – ont quitté le Tour et veulent maintenant revenir.”

Il reste un mois avant le prochain événement LIV Golf à Boston.

Le procès antitrust contre le PGA Tour a été déposé devant le tribunal de district américain de San Francisco.

LIV Golf a déclaré dans un communiqué: “Les joueurs ont raison d’avoir intenté cette action pour contester les règles anticoncurrentielles du PGA Tour et pour faire valoir leurs droits en tant qu’entrepreneurs indépendants de jouer où et quand ils le souhaitent. Malgré les efforts du PGA Tour pour étouffer la concurrence , nous pensons que les golfeurs devraient être autorisés à jouer au golf.”

M. Monahan a déclaré qu’il défendait les droits des membres qui respectent les règles et a exhorté les joueurs à s’exprimer contre LIV Golf.

Il a ajouté : “C’est votre TOUR, construit sur la base que nous travaillons ensemble pour le bien et la croissance de l’organisation… et ensuite vous récoltez les fruits. Il semble que vos anciens collègues aient oublié un aspect important de cette équation.”