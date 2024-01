Les rebelles démocrates envoient un message sévère à Biden sur Gaza

Un groupe de sénateurs démocrates a voté mardi en faveur d’une résolution parrainée par le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) visant à geler potentiellement l’aide militaire américaine à Israël, envoyant un message clair au président Biden selon lequel la guerre à Gaza est en train de devenir un problème majeur. problème pour son parti.

Le Sénat a voté par 72 voix contre 11 en faveur du dépôt de la question, mais le nombre de démocrates qui ont soutenu la mesure reflète le mécontentement croissant des progressistes face aux pertes civiles à Gaza, qui dépasseraient désormais les 24 000.

Les libéraux sont également frustrés par l’absence d’un calendrier clair pour mettre fin à la guerre.

Neuf démocrates ont voté avec Sanders, tout comme le sénateur républicain Rand Paul (Ky.), un critique fréquent de l’aide étrangère américaine.

Sanders, le principal critique au Sénat de la manière dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a géré le siège et l’invasion de Gaza, dit que c’est « immoral ».

Mardi, il a critiqué ses collègues sur le nombre croissant de morts et sur l’utilisation intensive de bombes et d’obus d’artillerie fournis par les États-Unis dans des zones jusqu’alors densément peuplées de civils.

« Que cela nous plaise ou non, les États-Unis sont complices du cauchemar que vivent actuellement des millions de Palestiniens », a-t-il déclaré au Sénat, avertissant que des centaines de milliers d’enfants à Gaza « meurent de faim sous nos yeux ».

Il a cité les rapports des médias selon lesquels Israël a largué plus de 22 000 bombes fournies par les États-Unis sur Gaza en six semaines, y compris des bombes de 2 000 livres capables de détruire des quartiers entiers.

La sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.), qui a voté en faveur de la résolution, a déclaré qu’elle souhaitait envoyer un message.

« Le Premier ministre Netanyahu doit comprendre qu’il n’obtient pas de chèque en blanc du Congrès américain », a-t-elle déclaré. « Nous avons la responsabilité de nous lever maintenant et de dire que, compte tenu de la manière dont Netanyahu et son cabinet de guerre de droite ont mené cette guerre, nous avons de sérieuses questions que nous sommes obligés de poser avant d’aller plus loin dans notre soutien. »

Elle a déclaré que, tandis que l’administration Biden « pousse » le régime de Netanyahu à réduire le nombre de morts civiles et à réduire l’intensité des combats, « le Congrès [has] Nous avons également un rôle à jouer ici pour garantir que M. Netanyahu comprenne que nous n’écrivons pas de chèques en blanc.»

Les autres démocrates qui ont voté pour la résolution étaient les sénateurs Laphonza Butler (Californie), Martin Heinrich (NM), Mazie Hirono (Hawaï), Ben Ray Luján (NM), Ed Markey (Mass.), Jeff Merkley (Oregon). , Chris Van Hollen (Md.) et Peter Welch (Vt.).

Un groupe de démocrates progressistes envisage également d’assortir de conditions l’aide militaire américaine à Israël.

Les sondages montrent que la gestion de la guerre à Gaza par Biden est devenue un handicap politique croissant pour sa réélection.

Un sondage du New York Times/Siena College réalisé le mois dernier a montré que 57 % des électeurs inscrits dans tout le pays désapprouvent la réponse de Biden au conflit, dont 37 % des démocrates.

Particulièrement inquiétant pour les conseillers politiques de Biden, 72 % des électeurs inscrits âgés de 18 à 29 ans – un groupe démographique qui a fortement voté pour Biden en 2020 – désapprouvent sa performance sur la question.

La sénatrice Debbie Stabenow (Mich.), présidente du comité sénatorial des politiques et des communications des démocrates, a reconnu que les jeunes électeurs étaient mécontents de la politique israélienne de Biden.

Mais elle a soutenu que c’est la Maison Blanche, et non le Congrès, qui devrait prendre l’initiative de faire pression sur Israël pour empêcher que la crise humanitaire ne s’aggrave.

« Nous devons être très prudents et réfléchis dans notre collaboration avec l’administration. Je ne soutiens en aucun cas Netanyahu. Je pense que son instinct le pousse à réagir de manière excessive », a-t-elle déclaré.

« C’est une situation tellement horrible, horrible pour tout le monde en termes de pertes de vies humaines. Et je sais que le président Biden comprend cela et fait tout ce qu’il peut pour y mettre fin », a-t-elle ajouté.

Stabenow a voté en faveur du dépôt de la proposition de Sanders.

La résolution aurait donné au Département d’État 30 jours pour fournir un rapport sur toute violation des droits de l’homme commise lors de l’invasion de Gaza. Si le Département d’État ne respectait pas le délai, l’aide à Israël serait gelée.

Le sénateur du Vermont a forcé un vote pour que sa résolution soit rejetée par la commission des relations étrangères en invoquant un article peu connu de la loi sur l’assistance étrangère de 1961.

La seule fois où la commission des relations étrangères a exigé un rapport sur le bilan en matière de droits de l’homme d’un pays bénéficiant de l’aide américaine en vertu de la même disposition de la loi sur l’assistance étrangère, c’était en 1976, selon le bureau de Sanders.

Le vote était un test pour le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (DN.Y.), un fidèle allié d’Israël, qui souhaitait minimiser les votes démocrates en vue d’un éventuel arrêt de l’aide à Israël, que les républicains sont impatients d’utiliser comme munitions politiques.

Il s’agit d’une question très sensible au sein du caucus démocrate, déclenchant de fortes émotions des deux côtés.

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Ben Cardin (Démocrate-Md.), a averti que la simple adoption par le Sénat de la résolution de Sanders menacerait immédiatement l’aide américaine à Israël.

“Ne vous y trompez pas, notre adoption de la résolution déclenche cela”, a-t-il déclaré sur le parquet, la voix s’élevant avec passion. « Si nous adoptons ce texte, le processus sera déclenché pour suspendre l’aide à Israël pendant la guerre. »

Schumer n’a fait aucune mention de la résolution Sanders dans son discours de mardi après-midi, tandis que le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell (Ky.), a dénoncé le vote comme une « politique performative de gauche ».

« Il ne s’agit pas d’autoriser un rapport d’aide à Israël. Il ne s’agit même pas de droits de l’homme. Il s’agit de lier les mains d’un allié proche engagé dans une bataille nécessaire contre des terroristes sauvages. C’est un cadeau pour les militants de gauche anti-israéliens », a déclaré McConnell sur le parquet.

La sénatrice Lindsey Graham (RS.C.) a qualifié la résolution de Sanders de « chose la plus sourde de l’histoire du Sénat ».

« Cela ignore le fait que le Hamas a des tunnels sous les hôpitaux, sous les écoles, et qu’il utilise les civils comme bouclier humain », a-t-il soutenu.

La querelle du Sénat sur l’aide israélienne s’est produite à un moment de tensions croissantes entre Biden et Netanyahu sur la gestion de la guerre. Les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis un appel tendu le 23 décembre.

Les deux dirigeants n’entretenaient pas de bonnes relations avant même que la guerre n’éclate cet automne. Biden a attendu neuf mois après le retour au pouvoir de Netanyahu avant de l’inviter à la Maison Blanche pour une réunion.

L’administration Biden a fait pression sur le gouvernement de Netanyahu pour qu’il réduise le nombre de victimes civiles et mette un terme aux combats les plus intenses dès que possible, mais sans grand effet.

Netanyahu a largement ignoré les appels de l’administration à réengager le dialogue avec les dirigeants palestiniens une fois les combats apaisés, dans la recherche d’une solution à deux États pour parvenir à une paix durable dans la région. Les demandes américaines visant à atténuer les souffrances des responsables palestiniens n’ont pas non plus eu beaucoup d’impact sur les tactiques israéliennes.

Netanyahu a déclaré ce week-end que « personne » n’arrêtera la mission d’Israël visant à éliminer le Hamas, même si certains experts en politique étrangère sont sceptiques quant à la capacité des forces israéliennes à éliminer complètement les dirigeants et militants du Hamas si le conflit dure des mois de plus.