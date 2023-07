Le groupe rebelle Wagner était sur le point d’accéder à l’arsenal nucléaire de Vladimir Poutine lors de leur mutinerie, a affirmé le chef des espions ukrainiens.

Alors que les forces de Wagner se dirigeaient vers Moscou lors de leur tentative de coup d’État, un convoi de véhicules militaires s’est détourné vers l’est vers la base nucléaire de Voronezh-45.

5 Un convoi du groupe Wagner se dirige vers Moscou pendant la mutinerie Crédit : Reuters

5 Les mercenaires wagnériens ont été accueillis en héros à Rostov-sur-le-Don le 24 juin Crédit : AP

5 Le chef des espions ukrainiens a revendiqué un convoi se dirigeant vers la base nucléaire de Voronezh-45 Crédit : Twitter

Les mercenaires se sont éloignés d’environ 60 milles du site de stockage nucléaire avant que la piste de surveillance ne devienne froide.

Mais le général de division Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, affirme que Wagner a atteint la base nucléaire dans l’espoir de voler de petits engins nucléaires de l’ère soviétique.

Il a déclaré à Reuters : « Parce que si vous êtes prêt à vous battre jusqu’au dernier homme debout, c’est l’une des installations qui augmente considérablement les enjeux.

Il a déclaré que les petits dispositifs nucléaires, qui peuvent être transportés dans un sac à dos, sont stockés sur le site qui était « l’une des principales installations de stockage de ces sacs à dos ».

Budanov a affirmé que les mercenaires sont entrés dans l’installation mais n’ont pas accédé aux armes nucléaires russes car les portes du stockage étaient fermées.

Il a ajouté: « Les portes du stockage étaient fermées et ils ne sont pas entrés dans la section technique. »

Les responsables américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas corroborer cette affirmation, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis ayant déclaré : « Nous n’avons eu aucune indication à aucun moment que des armes ou des matières nucléaires étaient en danger ».

Cependant, une source proche du Kremlin a déclaré que les mercenaires de Wagner « ont réussi à pénétrer dans une zone d’intérêt particulier, à la suite de quoi les Américains se sont agités parce que des munitions nucléaires y sont stockées ».

Une autre source dans l’est de l’Ukraine sous contrôle russe a déclaré que la tentative avait suscité des inquiétudes à Moscou, provoquant une négociation rapide pour mettre fin au coup d’État.

Les petites bombes nucléaires suffisamment légères pour être portées par une seule personne remontent à la guerre froide.

Les troupes américaines et soviétiques ont été formées pour les déployer derrière les lignes ennemies, mais les deux États ont convenu d’arrêter leur utilisation dans les années 1990 – bien qu’il ne soit pas clair si la Russie a détruit tous les appareils.

L’ancien responsable de la National Nuclear Security Administration des États-Unis, David Jonas, a déclaré : « Je ne crois pas que les Russes en aient encore, mais je ne parierais pas ma vie là-dessus. »

Alors qu’ancien armes nucléaires spécialiste du Congrès américain Amy Woolf, doutait que les appareils fonctionnent encore.

Elle a déclaré: «Il est possible qu’il y ait encore de la vieille merde coincée quelque part. Mais est-ce opérationnel ? Presque certainement pas.

L’affirmation de Budanov intervient juste après que Moscou a déclaré que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait rencontré le dirigeant russe au Kremlin quelques jours seulement après son coup d’État manqué.

Le dictateur russe aurait ordonné au chef Wagner d’assassiner le président ukrainien et de « ramener sa tête ».

La réunion secrète qui s’est tenue alors que Prigozhin était censé s’exiler a eu lieu cinq jours après que les mercenaires de Wagner ont amené la Russie au bord de la guerre civile.

La rencontre explosive a été révélée aujourd’hui par le journal français Libération, citant des sources du renseignement, et confirmée par le porte-parole de Poutine.

Peskov a déclaré que 35 personnes avaient été invitées à un sommet de trois heures, dont Prigozhin et des commandants supérieurs sur le terrain dans son privé Wagner. armée.

Poutine aurait salué les efforts du groupe en Ukraine, moins d’une semaine après avoir dit à ses troupes qu’ils avaient mis fin à une « guerre civile ».

Peskov a déclaré: « La seule chose que nous pouvons dire, c’est que le président a donné son évaluation des actions de l’entreprise au front pendant l’opération militaire spéciale et a également donné son évaluation des événements du 24 juin. »

Il a également affirmé que les commandants de Wagner avaient réaffirmé leur loyauté envers Poutine lors de la réunion du Kremlin.

Il a déclaré : « Ils (les commandants) ont souligné qu’ils sont de fervents partisans et soldats du chef de l’État et du commandant en chef suprême. Ils ont également dit qu’ils étaient prêts à continuer à se battre pour la patrie.

À peine cinq jours plus tôt, les mercenaires s’étaient emparés Russiedu QG de guerre de Rostov-sur-le-Don et a abattu un certain nombre d’avions alors qu’ils s’approchaient à moins de 120 milles de Moscou.

Prigozhin lui-même a affirmé que la mutinerie ne visait pas à renverser Poutine, mais visait plutôt son ministre de la Défense Sergei Shoigu et armée le chef Valery Gerasimov, à qui il reproche les échecs en Ukraine.

Les nouvelles de la réunion secrète suivent le mystère entourant les allées et venues de Prigozhin.

Le chef de guerre milliardaire était censé s’exiler en Biélorussie dans le cadre d’un accord négocié par la marionnette de Vlad, le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Au moins un camp militaire a été installé pour que 8 000 de ses soldats wagnériens le suivent et établissent une nouvelle base à la frontière de l’OTAN – mais il est resté vide.

Et Loukachenko est revenu sur sa précédente affirmation selon laquelle Prigozhin était à Minsk, affirmant qu’il pensait que le patron de Wagner était en fait à Saint-Pétersbourg.

Les sites de suivi aérien montrent son jet privé sillonnant la Russie ces derniers jours au milieu de rumeurs croissantes, un autre accord avait été conclu en privé pour lui permettre de rester.

Et le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg, a révélé : « Nous surveillons de près où les soldats de Wagner se déplacent, et aussi où il [Prigozhin] est en mouvement ».

Il a dit que Prigozhin s’était « un peu déplacé », sans dire où.

Et il a ajouté: «Je n’entrerai pas dans les détails, mais nous avons vu des préparatifs pour accueillir de grands groupes de soldats wagnériens en Biélorussie. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu autant d’entre eux se rendre en Biélorussie.

La semaine dernière, le manoir de Prigozhin a été perquisitionné par policequi a révélé des images de lingots d’or, d’armes à feu et de photos encadrées de têtes coupées.

Ils ont également révélé une armoire pleine de perruques et de photos de Prigozhin dans une série de déguisements comiques.

5 Le sort de Prigozhin reste inconnu Crédit : AP