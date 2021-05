Les rebelles de la Super League Real Madrid, Barcelone et la Juventus s’en prennent à l’UEFA alors qu’ils s’accrochent au projet malgré la menace d’une interdiction de deux ans

Les géants continentaux ont commencé par affirmer que les clubs fondateurs « a souffert, et continue de souffrir, de pressions, de menaces et d’infractions inacceptables de tiers pour abandonner » l’ESL.

Ce traitement, se plaignaient-ils, leur a donc refusé « leur droit et leur devoir d’apporter des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et un dialogue constructif » et est « intolérable en vertu de l’état de droit ».

Tribunaux, ont-ils souligné, « se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de toute action susceptible d’entraver cette initiative de quelque manière que ce soit pendant la procédure judiciaire ».

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont publié une déclaration commune indiquant clairement qu'ils n'ont pas abandonné la Super League européenne.

Le trio est ensuite passé aux neuf autres clubs d’origine qui se sont retirés en déclarant: « Nous regrettons de voir que nos amis et partenaires fondateurs du projet de Super League se sont maintenant retrouvés dans une position aussi incohérente et contradictoire lors de la signature d’un certain nombre d’engagements envers l’UEFA. »

<< Nous réitérons que, pour honorer notre histoire, pour respecter nos obligations envers nos parties prenantes et nos supporters, pour le bien du football et pour la viabilité financière du secteur, nous avons le devoir d'agir de manière responsable et de persévérer dans la poursuite. de solutions adéquates, malgré les pressions et menaces inacceptables et continues reçues de l'UEFA. "

Et bien que Barcelone, le Real Madrid et la Juventus aient admis qu’ils étaient prêts à repenser l’approche de leur ligue séparatiste rebelle au milieu de la réaction généralisée de leurs propres supporters et des fans de football en général, ils ont insisté sur le fait que ce serait le cas. « hautement irresponsable » d’abandonner complètement le projet.

« Nous sommes pleinement conscients de la diversité des réactions à l’initiative de la Super League et, par conséquent, de la nécessité de réfléchir aux raisons de certaines d’entre elles », ils ont dit.

« [And] nous sommes prêts à reconsidérer l’approche proposée, si nécessaire. «

Officiel: 9 sur 12 #SuperLeague Les clubs renoncent formellement à l'échappée de l'UEFA, ils perdront 5% de leurs revenus de la compétition européenne pendant 1 saison. Les 3 clubs rebelles restants font désormais face à des sanctions disciplinaires de l'UEFA: Juventus, Barcelone, Real Madrid.

« Cependant, nous serions très irresponsables si, étant conscients des besoins et de la crise systémique dans le secteur du football … nous abandonnions cette mission pour apporter des réponses efficaces et durables aux questions existentielles qui menacent l’industrie du football », le message conclu.

La mise à jour sur leur position intervient à la lumière du fait que les neuf clubs ont officiellement accepté la punition de l’UEFA pour leur sortie ratée, qui s’est effondrée en 72 heures une fois qu’une annonce de séparation de la Ligue des champions a été annoncée tard dans la soirée du dimanche 19 avril. .

Comme cela a été révélé hier, un « Big Six » de Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur – plus l’Atletico Madrid, l’AC Milan et l’Inter Milan, paieront 18,2 millions de dollars. « geste de bonne volonté » en faveur du football des enfants et de la base à travers le continent pour s’excuser.

Déclaration de l'UEFA sur la Super League Les neuf clubs qui y renonceront verront 5% de leurs revenus de compétitions européennes retenus pendant une saison. Les trois équipes rebelles restantes font maintenant face à des mesures disciplinaires (et à des interdictions potentielles de la CL) – Juventus, Barcelone et Real Madrid

En outre, ils recevront également 5% de leurs revenus en participant à l’UCL ou à la Ligue Europa pendant une saison, qui seront redistribués, et devront également faire face à une amende énorme de 121,6 millions de dollars s’ils tentent de rejoindre une compétition non autorisée à l’avenir.

La moitié de cette somme sera facturée si les clubs enfreignent d’autres parties d’une déclaration de se comporter, a déclaré l’UEFA dans un communiqué, tandis que Barcelone, le Real Madrid et la Juventus seront confrontés à une « action appropriée ».

« J’ai dit au Congrès de l’UEFA il y a deux semaines qu’il fallait une organisation forte pour admettre avoir commis une erreur, surtout en ces jours de procès sur les réseaux sociaux. C’est exactement ce que ces clubs ont fait ». a commenté le président Aleksander Ceferin à ce sujet.

Aleksander Čeferin: « Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour montrer leur contrition … On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant » Super League « et l'UEFA traitera ces clubs ultérieurement. «

« En acceptant leurs engagements et leur volonté de réparer les perturbations qu’ils ont causées, l’UEFA veut mettre ce chapitre derrière elle et avancer dans un esprit positif.

« Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l’UEFA. Elles seront toutes réinvesties dans le football des jeunes et du football de base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni, » il a confirmé.

« Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen. On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant ‘Super League’ et l’UEFA traitera ces clubs ultérieurement. , « Ceferin a juré, dans un clin d’œil à Barcelone, au Real Madrid et à la Juventus.

Selon les rapports, l’UEFA évalue une éventuelle interdiction de deux ans de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa pour les rebelles restants de la Super League.

La FA a publié une déclaration sur la Super League européenne

La Fédération anglaise de football a déclaré qu’elle accueillait favorablement les nouvelles de l’UEFA sur la résolution des problèmes « avec tous les clubs anglais impliqués dans la proposition de Super League européenne » et était « ravi » d’avoir « engagé pour les compétitions interclubs de l’UEFA à l’avenir ».

« La FA a une enquête en cours sur l’implication des six clubs anglais et nous avons formellement demandé toutes les informations et preuves pertinentes concernant leur participation, » cela a confirmé.

« Une fois que nous aurons les informations requises, nous examinerons les mesures appropriées à prendre. »

Ces clubs ont de graves problèmes financiers. C'est pourquoi ils insistent sur l'ESL car c'est la seule chose qui les fera sortir si le trou financier dans lequel ils résident

Real Madrid – 2eBarcelone – 3eJuventus – 3eLes trois clubs qui poussent toujours pour une Super League européenne ne sont pas en tête de leur classement national 📉 Aucun d'eux n'a atteint la finale de l'UCL

De retour sur les réseaux sociaux, l’opinion était divisée sur la déclaration de ce matin.

Certains ont souligné le « trou financier » les clubs sont partis, ce qui les amène à faire pression pour l’ESL et son prêt de 300 millions de dollars + de JP Morgan.

D’autres ont soutenu leur résilience face à la « monopole corrompu » L’UEFA apprécie et les félicite de ne pas « s’incliner devant la foule ».

Pourtant, des têtes plus calmes ont fait des appels à « créer un espace de dialogue pour établir de nombreux faits et opinions susceptibles de promouvoir l’égalité des esprits ». « Pas cette menace de les sanctionner ».