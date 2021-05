Les rebelles de la Super League Real Madrid, Barcelone et la Juventus disent qu’ils ne se plieront pas aux menaces de l’UEFA

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont déclaré mercredi qu’ils ne céderaient pas aux menaces de l’UEFA et continueraient de se battre pour la réforme du football malgré la possibilité d’être expulsé de la Ligue des champions la saison prochaine.

L’UEFA a ouvert mardi une procédure disciplinaire contre les trois clubs pour leurs tentatives de lancer une Super League séparatiste, mais les équipes ont déclaré qu’elles rejetaient la « coercition insistante » que l’organisme avait maintenue alors que l’affaire était toujours au tribunal.

Les clubs sont les trois seuls sur les 12 originaux à ne pas s’être distancés du projet suite à une vague de critiques.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que l’instance dirigeante pourrait punir les clubs en les interdisant de la compétition européenne pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Cependant, le Barça, Madrid et la Juve ont mis en garde l’UEFA contre toute action pendant qu’ils se disputent la Super League reste devant les tribunaux.

Un tribunal de Madrid a demandé à la Cour européenne de justice de déterminer si la FIFA et l’UEFA enfreignent le droit de la concurrence de l’UE en empêchant les clubs de créer une Super Ligue européenne séparatiste.

« Cette attitude alarmante constitue une violation flagrante de la décision des cours de justice, qui ont déjà fait une déclaration claire avertissant l’UEFA de s’abstenir de toute action qui pourrait sanctionner les clubs fondateurs de la Super League alors que les procédures judiciaires sont en cours », la déclaration lue.

« Par conséquent, l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’UEFA est incompréhensible et constitue une attaque directe contre l’État de droit … tout en constituant un manque de respect envers l’autorité des tribunaux eux-mêmes.

« Au lieu d’explorer les moyens de moderniser le football grâce à un dialogue ouvert, l’UEFA s’attend à ce que nous retirions les procédures judiciaires en cours qui remettent en question leur monopole sur le football européen. »

La Super League a été lancée avec 12 clubs en tant que membres fondateurs, mais neuf d’entre eux – Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan et Atletico Madrid – se sont depuis retirés et ont atteint un traiter avec l’UEFA.

Les six clubs anglais impliqués dans le projet, outre l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan, ont tous accepté de payer une amende combinée de 15 millions d’euros pour leur implication dans l’échappée.

Ils bénéficieront également d’une réduction de 5% sur les gains des compétitions de l’UEFA pendant une saison et devront payer une amende pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros s’ils cherchent à jouer à nouveau dans une compétition non autorisée à l’avenir.

Cependant, le Barça, Madrid et la Juve restent attachés au projet et ont mis en garde contre la « chute inévitable » du football si l’UEFA n’entame pas le dialogue sur les réformes.

« Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, tous vieux de plus d’un siècle, n’accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable, tout en restant résolus à débattre, respectueusement et par le dialogue, des solutions urgentes dont le football a actuellement besoin. », indique le communiqué.

« Soit nous réformons le football, soit nous devrons assister à sa chute inévitable. »

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a averti les clubs le mois dernier que « s’ils disent que nous sommes une Super League, alors ils ne joueront pas en Ligue des champions, bien sûr ».

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.