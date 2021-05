Les rebelles de la Super League pourraient faire face à une interdiction de deux ans de la Ligue des champions

L’UEFA est prête à engager des sanctions disciplinaires sévères contre les clubs qui se sont inscrits à la Super League et qui ne se sont pas encore suffisamment éloignés du projet, ont déclaré à ESPN plusieurs sources proches de la situation.

Cela pourrait entraîner la sanction maximale dans le cadre de la voie disciplinaire de l’organisation, qui est une interdiction de deux ans de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa.

L’UEFA a passé les 10 derniers jours en conversation avec les 12 clubs dans le but de convenir d’une sanction moindre et d’obtenir un engagement formel et définitif de ne pas poursuivre l’effort de la Super League. Mercredi, selon des sources ESPN proches de la situation, ils avaient conclu un accord avec sept clubs: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur. L’Inter Milan était également proche d’un accord, selon des sources ESPN, même si aucun n’a encore été conclu.

Les quatre clubs restants – la Juventus, le Real Madrid, Barcelone et l’AC Milan – ont jusqu’à présent conservé leurs positions et pourraient faire face au processus disciplinaire de l’UEFA pour, entre autres, avoir violé Article 51 des statuts qui stipulent que « Aucune combinaison ou alliance entre … clubs affiliés, directement ou indirectement, à différentes associations membres de l’UEFA ne peut être formée sans l’autorisation de l’UEFA. »

Les quatre clubs qui se présentent estiment qu’ils sont en position de force car les documents originaux déposés auprès de l’UEFA et de la FIFA indiquaient que la Super League demandait à l’organisme « l’autorisation » de diriger sa compétition et une « reconnaissance » plutôt que de rompre avec l’organisation .

Selon des sources ESPN proches du groupe, l’UEFA violerait une injonction accordée par un tribunal de Madrid si elle entamait une procédure disciplinaire.

Si neuf des 12 clubs qui se sont engagés dans la Super League se retirent formellement, le projet serait officiellement résilié, sur la base de leurs propres statuts, selon des sources ESPN. C’est pourquoi l’UEFA continue de s’attaquer aux clubs restants, dans l’espoir de convaincre deux autres d’abandonner officiellement l’entreprise. Une bataille juridique prolongée, en particulier à la lumière de la décision du tribunal de Madrid, n’est dans l’intérêt de personne.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a laissé entendre qu’il adopterait une approche au cas par cas dans la recherche d’un dialogue avec les douze clubs, mais que chacun serait puni.

« Pour moi, c’est une nette différence entre les clubs anglais et les six autres », a-t-il déclaré. «Ils se sont retirés les premiers, ils ont admis avoir commis une erreur.

« Pour moi, il y a trois groupes de ces 12 – les Six anglais, qui sont sortis en premier, puis les trois autres [Atletico Madrid, Milan and Inter] après eux et ensuite ceux qui sentent que la Terre est plate et ils pensent que la Super League existe toujours [Barcelona, Real Madrid and Juventus]. Et il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons. «

Des sources ont confirmé à ESPN que les clubs qui se sont retirés de l’entreprise pourraient faire face à de sévères sanctions financières si les clubs restants sollicitent un recours juridique sur la base de l’accord signé par les clubs de la Super League.