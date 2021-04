Perez était la figure de proue du nouveau projet condamné qui s’est effondré quelques jours après avoir été annoncé dimanche dernier.

Déclenché par un exode de six clubs anglais, les seules équipes à ne pas avoir officiellement annoncé leur retrait sont le Real, Barcelone et la Juventus – bien que le président de ce dernier, Andrea Agnelli, ait déclaré que le projet ne pouvait pas aller de l’avant.

Le vrai chef de file Perez, cependant, a affirmé que les déclarations publiques sur l’abandon du projet sont une chose, mais les complications juridiques de l’abandon en sont une tout autre.

« L’entité existe et les membres qui composent la Super League sont là aussi, » Perez a déclaré à AS samedi.

«Ce que nous avons fait, c’est nous donner quelques semaines pour réfléchir à l’hostilité avec laquelle certaines personnes qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont manipulé le projet…

«Je ne vais pas prendre mon temps pour expliquer ce qu’est un contrat contraignant ici. Mais le fait est que les clubs ne peuvent pas partir.

«Certains, à cause de la pression, ont dû dire qu’ils partiraient. Mais ce projet, ou quelque chose de très similaire, se produira, et j’espère que c’est dans un proche avenir ». Ajouta Perez.

Après le lancement du projet, le milliardaire de 74 ans a proclamé qu’il fallait « sauvegarder » football et aborder les problèmes financiers criants qui sévissent dans le jeu.

La plupart des observateurs, cependant, ont vu comme une prise de pouvoir cynique de l’élite européenne pour former une ligue fermée dans laquelle ils élargiraient leur richesse au détriment des ligues nationales et des petits clubs à travers le continent.

Perez a affirmé que le récit autour de la ligue avait été « Manipulé » comme il a critiqué les instances dirigeantes de l’UEFA et de la FIFA pour leur opposition au plan.

«Ce n’est pas un plan qui exclut les clubs et qui n’est pas préjudiciable aux autres ligues», Dit Perez.

«Le projet Super League est la meilleure solution possible, et il a été créé pour aider le football à sortir de la crise.

«Le football est gravement endommagé parce que son économie a été ruinée et qu’il doit s’adapter à la nouvelle ère dans laquelle nous vivons.

«La Super League ne va pas à l’encontre des compétitions nationales et son objectif est de faire en sorte que plus d’argent soit disponible pour toutes les sections du football. Le concept est de susciter plus d’intérêt pour les jeux. »

L’intrigue de la Super League a éclaté parmi les 12 membres « fondateurs » tandis que certaines personnalités telles que le patron de la Juve, Agnelli, travaillaient simultanément avec l’UEFA sur des changements au format de la Ligue des champions qui seraient introduits lors de la saison 2024-25.

Perez a affirmé que ces modifications – qui incluent l’expansion de la Ligue des champions de 32 à 36 équipes et suivant un « modèle suisse » qui signifierait plus de matches – n’étaient pas suffisantes pour soutenir les clubs.

« Je ne pense pas non plus que les changements apportés par l’UEFA soient une vraie solution au problème car ce qui a été proposé n’est même pas une amélioration par rapport au modèle actuel », A réclamé Perez.

«Nous ne pouvons pas attendre 2024. Mais dans tous les cas, nous avons dû mal faire quelque chose. Nous allons essayer de renverser la vapeur et de développer plus d’idées.

«Peut-être que la solution est que les quatre meilleures équipes de chaque ligue jouent. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose parce que les jeunes d’aujourd’hui, entre 14 et 24 ans, abandonnent le football parce qu’ils le voient comme ennuyeux par rapport aux autres formes de divertissement qu’ils préfèrent.

«Il y a quatre milliards de fans de football dans le monde et la moitié d’entre eux sont fans des clubs de la Super League. Le football est le seul sport mondial. »

La Super League prévoyait d’inclure 15 équipes en tant que « membres fondateurs » qui conserveraient une place permanente dans la compétition, avec cinq autres équipes incluses sur une base annuelle en fonction du mérite.

Les équipes seraient divisées en deux ligues de 10, où chaque équipe joue les autres à domicile et à l’extérieur. Sur la base des positions de la ligue, le tournoi passerait ensuite à une phase à élimination directe à partir des quarts de finale.

Les fans, les experts et même les représentants du gouvernement ont réagi avec fureur à l’idée, affirmant que cela conduirait à un système de type franchise comme dans les grandes ligues américaines, où la notion de promotion et de relégation est largement étrangère.

Il a été avancé que les ligues nationales en souffriraient, tandis que certains ont suggéré que les 12 signataires originaux de la Super League pourraient être expulsés des compétitions dans leurs pays respectifs.

L’UEFA a également menacé que tout joueur participant serait banni de la compétition internationale.

Après les protestations des fans, Chelsea et Manchester City ont été les premiers à se retirer, suivis des autres clubs anglais des « Big Six » Arsenal, Manchester United, Tottenham et Liverpool.

Le club espagnol de l’Atletico Madrid s’est également retiré, tout comme les géants italiens de l’AC Milan et de l’Inter Milan.

Les géants allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ont tous deux refusé de s’inscrire au projet en tant que fondateurs, tout comme le champion de France Paris Saint-Germain.