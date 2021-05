Les rebelles de la Super League Barcelone, la Juventus et le Real Madrid font face à des sanctions; Les clubs de Premier League obtiennent un accord

Neuf des 12 clubs de Super League ont officiellement renoncé à l’échappée et se sont engagés dans les compétitions européennes existantes, mais ils devront renoncer à 5% des revenus de l’UEFA pendant une saison.

Mais Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ont refusé d’approuver ce que l’UEFA a appelé des «mesures de réintégration» et ils seront renvoyés aux instances disciplinaires de l’UEFA pour des sanctions après avoir soutenu la nouvelle compétition largement fermée, ce qui signifie qu’ils pourraient être bannis de la Ligue des champions.

Le projet de Super League a implosé il y a trois semaines après que les clubs anglais – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham Hotspur – se soient retirés dans les 48 heures après une réaction des fans et du gouvernement britannique.

L’Atletico Madrid, l’AC Milan et l’Inter Milan ont également officiellement signé un accord avec l’UEFA pour ne participer qu’aux compétitions européennes ouvertes existantes.

Les neuf clubs effectueront un paiement combiné de 15 millions d’euros pour ce que l’UEFA a appelé un «geste de bonne volonté» au profit des enfants, des jeunes et du football de base.

Ils ont également accepté que l’UEFA retienne 5% de ses revenus pour la prochaine saison où ils joueront dans leurs compétitions interclubs.

Les clubs ont également accepté de se voir infliger une amende de 100 millions d’euros s’ils tentent à nouveau de jouer dans une compétition non autorisée ou de 50 millions d’euros s’ils ne respectent pas d’autres engagements envers l’UEFA dans le cadre du règlement.

« Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l’UEFA », a déclaré Aleksander Ceferin, président de l’UEFA. « Elles seront toutes réinvesties dans le football des jeunes et de base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni. Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen.

« On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant ‘Super League’, et l’UEFA traitera ces clubs par la suite. »

Ceferin avait précédemment déclaré à l’Associated Press que les clubs refusant de revenir sur la Super League pourraient être bannis des compétitions de l’UEFA.