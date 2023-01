Les rebelles de la police haïtienne protestent contre les meurtres d’officiers par des gangs

Les gangs ont tué au moins 10 officiers la semaine dernière ; un autre est porté disparu et un autre est grièvement blessé par balle, selon la Police nationale d’Haïti.

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des policiers rebelles mécontents ont rugi dans les rues de la capitale haïtienne de Port-au-Prince jeudi, bloquant les routes et tirant des coups de feu en l’air pour protester contre une série de meurtres de policiers par des gangs haïtiens.

Une vidéo obtenue par l’Associated Press et reconnue par la police jeudi – probablement enregistrée par des gangs – montre les corps nus et ensanglantés de six officiers allongés sur la terre, leurs armes posées sur la poitrine. Le gang qui les a tués, connu sous le nom de Gan Grif, a toujours les corps, a indiqué la police.