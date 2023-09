Les rebelles conservateurs rejettent le projet de loi de financement de McCarthy, augmentant les chances d’une fermeture

Un jour plus tôt, McCarthy avait rallié ses troupes derrière le projet de loi de financement provisoire du GOP, affirmant qu’un arrêt « affaiblirait » la position de négociation du GOP et donnerait plus de poids à la Maison Blanche et au Sénat. Le CR de McCarthy prévoyait des réductions générales des dépenses, des dispositions sur la sécurité aux frontières et aurait financé le gouvernement jusqu’au 31 octobre, afin de donner aux républicains plus de temps pour adopter leurs projets de loi de crédits.

« Je pense que le fait de ne pas avancer quelque chose cet après-midi redonne clairement l’avantage au projet de loi du Sénat », a déclaré le représentant Steve Womack, R-Ark., l’un des principaux responsables, faisant référence au CR de 45 jours du Sénat, qui ne prévoit pas de réductions de dépenses. et les conservateurs réclament un financement aux frontières.

L’échec embarrassant de la mesure républicaine met une fois de plus en évidence le dilemme de McCarthy, car ses partisans de la ligne dure s’opposent fermement à un projet de loi à court terme, même s’il inclut des priorités conservatrices. Cela laisse le Congrès sur la voie d’une fermeture, sans aucune solution apparente pour l’éviter – ou pour rouvrir rapidement le gouvernement.

Une poignée de défections du Parti Républicain était toujours attendue, mais les 21 votes non ont été considérés comme un nombre stupéfiant. Les Républicains votant contre le CR de McCarthy comprenaient : Gaetz et les représentants Andy Biggs, Eli Crane et Paul Gosar, tous de l’Arizona ; Lauren Boebert et Ken Buck, tous deux du Colorado ; Marjorie Taylor Greene de Géorgie ; Tim Burchett et Andy Ogles, tous deux du Tennessee ; Alex Mooney, candidat au Sénat de Virginie-Occidentale ; Matt Rosendale, candidat au Sénat du Montana ; et Nancy Mace, qui représente un district swing en Caroline du Sud.

« Nous en sommes à la 9e manche. Nous jouons au baseball. Il est 19 heures, le soleil se couche et nous n’avons pas de lumière. Alors maintenant, paniquons, et c’est ce que nous avons fait ici », a déclaré le représentant Troy Nehls, R-Texas, l’un des 21 transfuges qui ont critiqué les dirigeants pour avoir attendu d’adopter les projets de loi de financement à la date limite. « Nous avons attendu trop longtemps. »

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avait rejeté le projet de loi provisoire du Parti républicain, contre lequel tous les démocrates avaient voté.

« Les Républicains d’Extreme House triplent désormais leurs demandes visant à éviscérer les programmes sur lesquels comptent des millions de familles qui travaillent dur – en proposant une réduction dévastatrice de 30 % dans les forces de l’ordre, la popote roulante, Head Start, et bien plus encore », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Ils ne tiennent pas parole, abandonnent l’accord bipartisan pour lequel les deux tiers d’entre eux ont voté il y a à peine quatre mois et conduisent notre pays vers un arrêt républicain extrême qui nuira à notre économie et à notre sécurité nationale. »

La Maison Blanche approuve le projet de loi provisoire du Sénat qui maintient le financement aux niveaux existants jusqu’au 17 novembre et ajoute quelque 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et 6 milliards de dollars supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe.

« La voie à suivre pour financer le gouvernement a été tracée par le Sénat avec le soutien des deux partis : les Républicains de la Chambre doivent simplement la suivre », a déclaré Jean-Pierre.

La Chambre, dirigée par les Républicains, a adopté jeudi soir trois projets de loi de crédits, sur la base de votes entièrement ou majoritairement alignés sur la ligne du parti. Aucun d’entre eux n’a une chance d’être adopté par le Sénat ou de devenir loi.

Un autre obstacle à la résolution du différend est que les démocrates – qui contrôlent le Sénat et la Maison Blanche – sont furieux contre McCarthy pour avoir renoncé à l’accord budgétaire de deux ans qu’il a conclu avec le président Joe Biden plus tôt cette année.

«La dernière fois que McCarthy a conclu un ‘accord’ avec Biden, il a trahi le président en quelques semaines. La parole de McCarthy ne vaut rien pour le moment », a déclaré le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut. dit le X.