Les rebelles conservateurs ont offert des concessions sur la législation sur l’asile

Les ministres ont été contraints d’offrir aux députés conservateurs rebelles des concessions sur une législation clé sur l’asile alors que l’on craignait de plus en plus qu’elle ne passe pas par les Communes.

Le gouvernement a abandonné presque toutes les applications rétroactives des mesures du projet de loi sur la migration illégale – une décision qui signifie que Suella Braverman ne sera plus obligée d’expulser des milliers de demandeurs d’asile qui arrivent au Royaume-Uni cet été vers un pays tiers comme le Rwanda.

Les ministres limiteront également les plans de détention des enfants et des femmes enceintes qui arrivent au Royaume-Uni sur de petits bateaux à travers la Manche. Ils n’ont proposé aucun compromis spécifique pour protéger les victimes de l’esclavage moderne, comme l’avaient précédemment exigé des députés tels que Theresa May et Iain Duncan Smith.

Les changements signifieront que l’obligation du ministre de l’Intérieur d’expulser toute personne qui vient au Royaume-Uni par un itinéraire irrégulier tel qu’un petit bateau ne s’appliquera pas rétrospectivement et sera plutôt appliquée après que le projet de loi aura reçu la sanction royale, ce qui pourrait ne pas arriver avant septembre. .

Il s’agit d’un demi-tour sur les plans dévoilés en mars lorsque des sources du ministère de l’Intérieur ont déclaré au Guardian : «[The retrospective application is] empêcher les passeurs de saisir l’opportunité de précipiter les migrants outre-Manche pour éviter d’être soumis aux nouvelles mesures.

Un député conservateur a déclaré que le changement pourrait entraîner une augmentation des arrivées via de petits bateaux. « On dirait que le gouvernement a peur. On va voir le nombre d’arrivées de France cet été augmenter car les passeurs vont inciter les migrants à voyager avant l’interdiction.

Mais d’autres ne sont pas d’accord. Lucy Moreton, l’officier professionnel du syndicat ISU qui représente le personnel des forces frontalières, a déclaré: « Cela ne fera pas beaucoup de différence dans le nombre d’arrivées. Les migrants deviennent de plus en plus cyniques parce qu’il n’y a pas eu d’action suite à d’autres rapports.

Le projet de loi, qui vise à tenir la promesse de Rishi Sunak d' »arrêter les bateaux », achèvera sa dernière étape à la Chambre des Lords avec un vote lundi soir. Le projet de loi revient à la Chambre des communes mardi pour que les députés examinent les 20 amendements qui y ont été apportés par leurs pairs.

Les changements déposés lundi signifieront que le tribunal de premier niveau pourra accorder une libération sous caution après huit jours aux enfants non accompagnés détenus aux fins de renvoi, au lieu des 28 jours actuellement proposés.

Un autre amendement signifiera que le gouvernement maintiendra les règles actuelles sur la détention des femmes enceintes, ce qui signifie qu’elles ne pourront être détenues que pendant un maximum de 72 heures. Ce délai peut être porté à sept jours sur autorisation d’un ministre.

Après le vote des députés sur le projet de loi mardi, il sera renvoyé aux Lords pour décider si la chambre haute modifiera à nouveau le projet de loi dans un processus connu sous le nom de « ping-pong ».

Les ministres cherchent à s’assurer que le projet de loi permettra la détention des demandeurs d’asile qui arrivent par des moyens irréguliers et leur expulsion vers un pays tiers comme le Rwanda.

Plus de 1 000 personnes ont traversé la Manche dans de petites embarcations en seulement deux jours, portant le total annuel à 12 503. Samedi 384 personnes ont traversé dans sept bateaux et 686 personnes ont traversé dans 13 bateaux vendredi, un nouveau record quotidien de traversées.

La hausse contraste avec les affirmations faites par Sunak le mois dernier selon lesquelles son plan « commençait à fonctionner » après avoir souligné des chiffres montrant que les chiffres d’une année sur l’autre étaient en baisse de 20 %.

Downing Street a déclaré que le nombre de personnes utilisant de petits bateaux pour traverser la Manche était « trop ​​​​important ». « Je pense que nous avons toujours su qu’à mesure que nous entrons dans les mois d’été, les passages à niveau vont s’intensifier », a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre.

«Nous continuons à arrêter un nombre important de passages à niveau. Je crois toujours que vous êtes plus susceptible d’être arrêté et refoulé que de faire la traversée, et c’est grâce au travail avec nos homologues français et au soutien supplémentaire que nous avons mis en place.

« Mais il est clair que le nombre de voyages est encore trop important et c’est pourquoi nous avons besoin des autres éléments de notre package « Arrêtez les bateaux ».

Cela comprenait l’accord avec le Rwanda, qui fait l’objet d’une bataille juridique devant atteindre la Cour suprême, et le projet de loi sur la migration illégale, qui a été malmené à la Chambre des lords.