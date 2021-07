Les rebelles conservateurs échouent dans leur tentative d’annuler les réductions de l’aide internationale de Boris Johnson

Les conservateurs rebelles ont échoué dans leur tentative d’annuler les coupes de Boris Johnson dans les dépenses d’aide internationale du Royaume-Uni lors d’un vote à la Chambre des communes.

L’ancienne Première ministre Theresa May faisait partie des députés conservateurs qui ont voté contre un plan élaboré par le chancelier Rishi Sunak pour maintenir la réduction de 0,7 à 0,5% du revenu national jusqu’à ce que les conditions économiques s’améliorent.

Mais la révolte à grande échelle espérée par les partisans de la promesse de 0,7% ne s’est pas concrétisée, le gouvernement l’emportant confortablement par 333 voix contre 298.

Le résultat a été accueilli avec horreur par les militants anti-pauvreté, l’un d’eux le décrivant comme une « retraite inutile de la scène mondiale » comparable à la suppression de la RAF lors de la bataille d’Angleterre.

« Les vrais perdants de ce vote sont les trois millions d’enfants qui ne pourront plus aller à l’école, le demi-million d’enfants qui mourront de maladies évitables et les trois millions de femmes et d’enfants qui auront faim », a déclaré Romilly Greenhill. , directeur britannique de la campagne anti-pauvreté One.

« C’est aussi un recul par rapport aux valeurs britanniques – et envoie un triste message sur le type de pays que le Royaume-Uni veut être. »

Dans un débat passionné, Mme May a accusé le gouvernement de son successeur de « tourner le dos à certaines des personnes les plus pauvres du monde » en renonçant à un engagement juridiquement contraignant – confirmé dans le manifeste conservateur de M. Johnson pour les élections de 2019 – de rencontrer les Nations Unies cible.

L’ancienne Premier ministre a déclaré qu’elle défiait un whip à trois lignes pour la première fois en 24 ans en tant que députée, déclarant aux Communes : « Nous avons fait une promesse aux personnes les plus pauvres du monde. Le gouvernement a rompu cette promesse. Cette motion signifie que la promesse peut être rompue pour les années à venir. »

Dans un compromis surprise annoncé lundi, M. Sunak a défini une nouvelle formule selon laquelle les coupes ne prendront fin que si l’Office indépendant de la responsabilité budgétaire juge que le budget global du gouvernement n’implique aucun emprunt insoutenable pour les dépenses courantes et la baisse des dépenses sous-jacentes. dette. Et il a averti que si les députés rejetaient son plan, des hausses d’impôts et des réductions des dépenses intérieures seraient nécessaires pour rétablir le chiffre de 0,7% à partir de janvier 2022.

Johnson a déclaré que le plan « apporterait une certitude pour notre budget d’aide et un retour abordable à 0,7%, tout en permettant également des investissements dans d’autres priorités, notamment le NHS, les écoles et la police ».

Mais le leader travailliste Sir Keir Starmer a averti que les conditions fixées par le chancelier Rishi Sunak signifiaient que la réduction à 0,5% resterait en place « indéfiniment », et certainement au-delà des élections prévues en 2024.

S’exprimant après le vote, M. Sunak a déclaré que le résultat avait rendu l’engagement de 0,7% « plus sûr à long terme » tout en aidant le gouvernement à « régler les problèmes de nos finances publiques et à continuer à offrir à nos électeurs aujourd’hui ».

Mais Mme Greenhill a déclaré: «Le résultat d’aujourd’hui est un retrait inutile de la scène mondiale, imposé par le Trésor, au moment exact où le Royaume-Uni devrait faire preuve de leadership et s’attaquer aux plus grandes crises mondiales de notre vie.

« C’est comme couper la RAF pendant la bataille d’Angleterre.

« Ce soi-disant compromis signifie effectivement la fin de l’engagement de 0,7% et diminuera la position mondiale de la Grande-Bretagne. »