« Traîtres et patriotes »: la poussée républicaine pour maintenir Trump au pouvoir semble vouée à l’échec

* Les sénateurs refusent de défendre le stratagème du collège électoral à la télévision * Les démocrates et les dirigeants du GOP pour bloquer le stratagème visant la base du parti * Robert Reich: Sept façons dont 2020 a laissé l’Amérique exposée Les 12 sénateurs républicains qui se sont engagés à ne pas ratifier les résultats du collège électoral mercredi refusent de confirmer la victoire éclatante de Joe Biden sur Donald Trump à l’élection présidentielle, a refusé de défendre leur décision à la télévision, a déclaré dimanche un animateur de CNN. « Tout cela rappelle ce qu’Ulysses S Grant a écrit une fois en 1861 », a déclaré Jake Tapper à la caméra. son émission, State of the Union, avant de citer une lettre que le général du syndicat avait écrite au début d’une guerre civile qu’il avait gagnée avant de devenir président lui-même: [but] deux partis maintenant: les traîtres et les patriotes. »« Comment décririez-vous les partis aujourd’hui? » La tentative de renverser la défaite de Trump semble vouée à l’échec, essentiellement une pièce de théâtre politique montée par des grands du parti désireux de courtiser les partisans fidèles au président avant, dans certains cas, de monter leur propre course pour la Maison Blanche. Ted Cruz du Texas et Ron Johnson du Wisconsin ont dirigé une liste de 11 sénateurs et sénateurs élus en appelant à «un audit d’urgence de 10 jours» des résultats dans les États où le président continue de revendiquer une fraude électorale de masse, bien qu’il n’ait pas fourni de preuves Les sénateurs ont suivi Josh Hawley du Missouri – comme Cruz pensait susceptible de se présenter à la présidence en 2024 – en s’engageant à s’opposer au résultat du collège électoral. Une majorité de républicains à la Chambre devraient également s’y opposer, après avoir organisé un rare appel samedi soir avec Trump et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, afin de planifier leur déménagement.Les démocrates contrôlent la Chambre et les hauts républicains du Sénat sont également opposés. à la tentative de priver des millions d’électeurs – dont beaucoup sont des Afro-Américains dans les principaux États swing – garantissant ainsi apparemment que cette tentative échouera. Néanmoins, samedi, le vice-président Mike Pence, qui présidera le processus de ratification, a salué la décision du groupe dirigé par Cruz. Un porte-parole de Biden, Michael Gwin, a déclaré: «Cette cascade ne changera pas le fait que le président- élu Biden prêtera serment le 20 janvier, et ces affirmations sans fondement ont déjà été examinées et rejetées par le propre procureur général de Trump, des dizaines de tribunaux et des responsables électoraux des deux partis. »Les républicains opposés à Trump ont été francs. Mitt Romney, le candidat présidentiel de 2012 maintenant un sénateur de l’Utah, a déclaré: « Le stratagème flagrant de rejet des électeurs peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre république démocratique. » … Plus d’Américains ont participé à cette élection que jamais auparavant, et ils ont fait leur choix. Les avocats du président Trump ont fait valoir leur cause devant de nombreux tribunaux; dans tous les cas, ils ont échoué. Le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve d’irrégularité suffisante pour annuler l’élection. La Commission présidentielle sur la fraude électorale a été dissoute sans trouver de telles preuves. «En plus de cet effort mal conçu de certains membres du Congrès, il y a l’appel du président à ses partisans de venir au Capitole le jour où cette question sera débattue et tranchée. Cela a le potentiel prévisible de conduire à des perturbations, et pire encore. »Encouragés par Trump, des groupes d’extrême droite, y compris le« chauviniste occidental »Proud Boys, devraient se rassembler à Washington mercredi. Romney a été repris par Lisa Murkowski d’Alaska et Pat Toomey de Pennsylvanie, un état du champ de bataille. Hawley a répondu par une déclaration qui dénonçait les «attaques personnelles éhontées». , a déclaré à ABC cette semaine: «Il est toujours dangereux de saper l’intégrité des élections sans preuves.» Abrams a perdu sa course au poste de gouverneur en 2018 au profit de Brian Kemp, le candidat républicain qui a également dirigé les élections en tant que secrétaire d’État. Alléguant des irrégularités, Abrams a refusé de concéder. Interrogée sur les accusations républicaines selon lesquelles l’objection de Trump au résultat présidentiel n’est pas différente, elle a déclaré: «Eh bien, ce ne sont pas simplement des circonstances différentes. Ce sont des pommes et des boules de bowling. »J’ai souligné qu’une série de mesures avaient entravé la capacité des électeurs à voter. Et dans presque toutes ces circonstances, les tribunaux ont accepté, tout comme la législature de l’État. »En revanche, a-t-elle ajouté,« le président Trump a perdu chacun de ses défis dans l’État de Géorgie et il n’a aucune preuve. »Bientôt avant la fin de l’année, après que Hawley ait annoncé son déménagement, Ben Sasse du Nebraska – un autre sénateur censé nourrir les ambitions présidentielles – a émis une réprimande cinglante en disant: «Les adultes ne pointent pas une arme chargée au cœur de l’autonomie légitime. . »« Nous avons un cancer profond dans la politique américaine », a-t-il ajouté. « Les républicains et les démocrates sont de plus en plus méfiants à l’égard des processus et des procédures de base que nous suivons. » Dimanche, Johnson a déclaré à NBC qu’ils agissaient «pour protéger» le processus démocratique. De tels arguments sont de mauvaise foi – le blâme pour une telle méfiance pèse de loin le plus lourd sur la Maison Blanche et ses alliés républicains. À l’insistance de Johnson sur le fait que «des dizaines de millions» d’Américains pensent que l’élection présidentielle a été «volée» à Trump, l’animateur de NBC Meet the Press Chuck Todd a suggéré au sénateur de «se regarder dans le miroir» s’il voulait comprendre pourquoi. sénateur court, disant: « Vous ne pouvez pas faire ces allégations qui n’ont pas été prouvées. » Sur CNN, Tapper a joué les remarques de Hawley à partir de janvier, lors de la destitution de Trump. « Les conséquences pour la république de l’annulation d’une élection parce que vous n’aimez pas le résultat », a-t-il dit alors,« et parce que vous pensez que cette élection a été en quelque sorte corrompue, alors qu’en fait, les preuves montrent que ce n’était pas… c’est une approche intéressante. Je pense que c’est fou, franchement.