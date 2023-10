Une alliance de groupes ethniques rebelles a lancé vendredi une offensive coordonnée dans le nord-est de la Birmanie pour s’emparer de cibles militaires dans les zones proches de la frontière chinoise, ont indiqué les groupes et les habitants de la région.

L’Armée d’Arakan, l’Armée de l’Alliance démocratique nationale du Myanmar et l’Armée de libération nationale Ta’ang, se faisant appeler l’Alliance des Trois Fraternités, ont déclaré dans un communiqué commun qu’elles avaient lancé « l’Opération 1027 » dans l’État Shan en Birmanie. L’offensive pourrait devenir un nouveau front majeur dans ce pays d’Asie du Sud-Est déchiré par les conflits.

Les attaques coordonnées majeures lancées par des opposants au gouvernement militaire birman sont relativement rares, en partie parce que l’armée dispose d’un grand avantage en termes d’armement et de main-d’œuvre qualifiée.

UNE ATTAQUE DE DRONE DANS L’EST DE LA BIRMANIE TUE AU MOINS 5 TUES, DONT UN HAUT FONCTIONNAIRE DE L’ARMÉE

“Nos principaux objectifs en lançant cette opération sont multiformes et motivés par la volonté collective de sauvegarder la vie des civils, d’affirmer notre droit à l’autodéfense, de maintenir le contrôle de notre territoire et de répondre résolument aux attaques d’artillerie et aux frappes aériennes en cours”, a-t-il déclaré. par le gouvernement militaire, indique le communiqué.

Le major-général Zaw Min Tun, porte-parole du gouvernement militaire, a reconnu dans un entretien téléphonique avec le média pro-militaire NP News que des villes du nord de l’État de Shan avaient été attaquées et que des membres des forces de sécurité avaient été tués dans la ville de Chinshwehaw, mais n’a pas donné de numéro. Chinshwehaw est une petite ville frontalière avec la Chine, à environ 200 miles au nord-est de Mandalay, la deuxième plus grande ville de Birmanie.

Les groupes de l’alliance rebelle, comme d’autres groupes minoritaires vivant dans les régions frontalières, luttent depuis des décennies pour une plus grande autonomie par rapport au gouvernement central birman.

Les combats entre l’armée et de nombreux groupes armés ethniques minoritaires, y compris les membres de l’alliance, se sont intensifiés après que l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021.

Plusieurs groupes, dont ceux de l’Alliance des Trois Fraternités, ont collaboré avec les milices pro-démocratie formées après la prise de pouvoir militaire. Ces milices, collectivement connues sous le nom de Force de défense du peuple, combattent désormais l’armée dans une grande partie du pays.

Le communiqué de l’alliance indique que ses membres sont également « déterminés à éradiquer la dictature militaire oppressive, une aspiration partagée par l’ensemble de la population du Myanmar ».

La politique des groupes ethniques dans le nord est compliquée car la région est frontalière avec la Chine, qui entretient de bonnes relations avec les généraux au pouvoir en Birmanie. Les groupes de l’alliance entretiennent également de bonnes relations avec la Chine et se sont engagés à protéger les investissements étrangers sur leurs territoires où se situent les projets soutenus par la Chine.

Un autre lien est que l’Armée de l’Alliance démocratique nationale du Myanmar, ou MNDAA, est le bras armé de la minorité Kokang de Birmanie, d’origine chinoise.

Les détails des combats de vendredi sont difficiles à confirmer, car la zone est difficile d’accès.

Des combats ont été signalés dans les cantons de Kyaukme, Kutkai, Lashio, Laukkaing, Muse et Namhkan, dans le nord de l’État Shan, commençant par des attaques simultanées à l’aube.

Les médias de l’État de Shan ont rapporté que les forces de l’alliance avaient attaqué des cibles militaires, des points de contrôle, des péages et des postes de police, et que Chinshwehaw – qui abrite l’un des cinq postes frontaliers commerciaux officiels de la Birmanie avec la Chine – avait été saisie par le MNDAA. Il a indiqué que l’armée avait répondu par des bombardements aériens et des bombardements et que plusieurs centaines de civils fuyaient vers des zones plus sûres.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montraient apparemment les corps de membres des forces de sécurité tués dans les combats, de soldats capturés et de barrières de péage endommagées.

SHAN News, un média local en ligne, a rapporté que quatre personnes, dont trois enfants, avaient été tuées et six autres blessées par des frappes d’artillerie dans les cantons de Kutkai et Namhkan.

Un habitant du township de Laukkaing a confirmé à l’Associated Press que Chinshwehaw et les points de contrôle frontaliers avaient été saisis par le MNDAA vendredi matin. Il s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il craignait des représailles de la part des militaires et des groupes rebelles.

Un membre des forces de police de Laukkaing a déclaré à l’AP qu’au moins 17 policiers, dont un lieutenant, avaient été tués et d’autres blessés après que le MNDAA ait attaqué des voitures de patrouille et des points de contrôle. Il a parlé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations.

L’UE LANCE UNE ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL EN BIRMANIE

Le porte-parole militaire Zaw Min Tun a déclaré qu’un hôtel à Chinshwehaw avait été attaqué par le MNDAA et que le personnel de l’hôtel et les civils avaient été saisis et emmenés.

Un chauffeur de camion de Lashio, un poste commercial clé, a déclaré que les portes de la ville étaient fermées après que les groupes rebelles ont attaqué un péage juste à l’extérieur de la ville. La circulation routière a également été interrompue, a déclaré le chauffeur du camion, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il craint des sanctions de la part des autorités.

Les médias en ligne soutenus par le MNDAA ont publié une déclaration du groupe affirmant qu’il avait capturé certains endroits stratégiques et bloqué des routes afin de lancer des opérations de fraude en ligne à Laukkaing.

Le communiqué de l’alliance indique qu’elle s’engage “à lutter contre la fraude généralisée aux jeux de hasard en ligne qui frappe le Myanmar, en particulier le long de la frontière sino-birmane”. Cela fait référence aux casinos et autres établissements où le crime organisé mène des escroqueries en ligne et par téléphone, employant des milliers de personnes, dont beaucoup sont amenées à venir de Chine par de fausses offres d’emploi, mais qui finissent par travailler dans des conditions proches de l’esclavage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les réseaux criminels sont dirigés par des Chinois de souche, souvent en coopération avec des seigneurs de guerre birmans locaux. Ces dernières semaines, le gouvernement chinois a réprimé ces opérations et des milliers de personnes impliquées ont été rapatriées en Chine.