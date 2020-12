La première attaque a eu lieu contre la ville d’Azare, où des insurgés ont frappé des bureaux du gouvernement et incendié un poste de police. Des coups de feu puissants ont pu être entendus alors que les soldats combattaient les assaillants.

Un soldat, un officier et un combattant d’autodéfense local ont été tués à Azare, ont indiqué des habitants.

Une autre attaque a eu lieu contre Shaffa, a déclaré Ibrahim Buba, qui a déclaré avoir passé la nuit à se cacher dans la brousse voisine. Il a dit que son oncle, un ami et cinq autres personnes avaient été tués dans l’attaque.

Le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, s’est rendu dimanche à Shaffa et dans d’autres villages.

Selon une déclaration du porte-parole du gouverneur Isa Gusau, les assaillants ont visé des écoles, des magasins et des lieux de culte dans quatre villages.

« Des milliers de sacs de produits agricoles récemment récoltés par les agriculteurs ont été pillés par les insurgés qui ont également vidé les magasins et les étals des marchés », indique le communiqué. « Le gouverneur a inspecté toutes les propriétés détruites et a ordonné la reconstruction immédiate des propriétés, y compris un poste de police, des étals de marché et autres. »