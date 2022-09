Realme C30 est arrivé en juin et maintenant il est rejoint par les Realme C30. Les téléphones sont très similaires avec des caméras, des écrans et une interface utilisateur identiques, mais le modèle S apporte un nouveau chipset et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Realme C30s est alimenté par la plate-forme Unisoc SC9863A. Il dispose de huit cœurs de processeur, tous Cortex-A55, divisés en deux clusters – quatre unités de performance à 1,6 GHz, et le reste pour une efficacité à 1,2 GHz. Il existe deux options de mémoire – 2/32 Go et 4/64 Go.

Le prédécesseur Realme C30 n’avait pas de scanner d’empreintes digitales, mais le C30s en a un sur sa touche d’alimentation sur le côté droit, juste en dessous de la bascule du volume. L’avant conserve l’écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et l’encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP. Le tireur principal à l’arrière est également inchangé – 8MP.

Les C30 sont livrés avec une interface utilisateur Realme de base, basée sur Android 12 (édition Go), destinée aux appareils abordables. Il contient toujours une énorme batterie de 5 000 mAh, chargée via un port microUSB en bas. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm, tandis que le plateau de gauche peut accueillir deux cartes SIM et une carte microSD.









Realme C30

Les Realme C30 sont disponibles en bleu et noir et coûtent 7 499 INR (95 $) ou 8 999 INR (113 $), selon le stockage. Les ventes débuteront le 23 septembre sur le site Web de l’entreprise.

