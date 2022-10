Les réalités du changement climatique sont visibles en Somalie au milieu de la famine et de la sécheresse

Commentez cette histoire Commentaire

Les nouvelles sur le climat sont plus sombres que jamais. Malgré les ambitions déclarées de la communauté internationale d'agir, les nations du monde n'ont réduit que de 1% leurs émissions de gaz à effet de serre prévues pour 2030, selon un nouveau rapport de l'ONU. Le maigre résultat place la planète sur la voie d'un réchauffement de 2,4 degrés Celsius (4,3 degrés Fahrenheit) d'ici la fin du siècle – en dessous de certaines des plus grandes craintes des observateurs du climat, mais toujours au-delà du seuil de température de sécurité fixé à 1,5 degrés Celsius. Cela précipite un avenir dangereux de conditions météorologiques extrêmes, d'élévation du niveau de la mer et de «souffrances sans fin», comme l'ont dit les Nations Unies elles-mêmes.

Cette semaine, deux autres rapports d’agences de l’ONU ont aggravé ces malheurs. Une analyse de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a révélé que peu de pays avaient ajusté leurs engagements climatiques depuis une grande conférence des Nations Unies sur le climat tenue l’année dernière à Glasgow, en Écosse. La conférence de cette année devrait se dérouler en Égypte le mois prochain. Une autre étude de l’Organisation météorologique mondiale a révélé que les émissions de méthane augmentent plus rapidement que jamais. Les preuves soulèvent “des questions sur la capacité de l’humanité à limiter le gaz à effet de serre qui est 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone à court terme”, ont rapporté mes collègues.

Des progrès ont été réalisés – le monde se sevrage du charbon, tandis que les gouvernements des principaux émetteurs, l’Australie et les États-Unis, ont récemment promulgué une législation importante pour réduire les émissions. Mais ça ne va pas assez vite. “Les engagements climatiques mondiaux et nationaux sont lamentablement insuffisants”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un message vidéo cette semaine. “Nous devons combler l’écart d’émissions avant que la catastrophe climatique ne nous touche tous.”

Peu importe les supplications constantes de Guterres, l’urgence politique nécessaire n’est pas visible dans une grande partie du monde. Même les gouvernements dotés de programmes climatiques bien intentionnés ont vu leur attention détournée par la guerre en Ukraine, le bilan de la pandémie, la volatilité des prix de l’énergie et l’inflation qui secouent l’économie mondiale. Et donc, ont écrit mes collègues, “le monde se dirige vers un avenir de chaleur insupportable, d’escalade des catastrophes météorologiques, d’effondrement des écosystèmes et de famine et de maladie généralisées”.

“J’ai voyagé, parlé à des gens dont la vie a été détruite par le changement climatique.” Moulid de Somalie demande la solidarité internationale avec son pays, qui a connu des sécheresses sans précédent, mettant des millions de personnes en danger de famine.#DearWorldLeaders pic.twitter.com/Nc6zxTmXSi — PNUD Climat (@UNDPClimate) 25 octobre 2022

Comment le changement climatique remodèle le monde

Dans certains endroits, cet avenir, c’est maintenant. La Corne de l’Afrique et de nombreuses parties de l’Afrique de l’Est sont en proie à une sécheresse dévastatrice. Une cinquième saison des pluies consécutive a échoué et les analystes s’attendent à ce que la sixième – à partir de mars prochain – soit également un raté. Alors que les champs sont en jachère et que des millions de têtes de bétail meurent de soif, il y a une crise de la faim stupéfiante dans les pays de toute la région. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, quelque 22 millions de personnes en Éthiopie, en Somalie et au Kenya risquent de mourir de faim.

En Somalie, en particulier, des groupes d’aide et des observateurs internationaux mettent en garde contre le début imminent de la famine. Les conditions semblent pires qu’en 2011, la dernière fois que la famine a été déclarée dans le pays ravagé par la guerre, lorsque quelque 250 000 personnes sont mortes. Chaque minute, un enfant somalien est admis pour un traitement médical contre la malnutrition, a déclaré un porte-parole de l’agence des Nations Unies pour l’enfance au début du mois. Il y a des histoires poignantes de mères et de familles marchant péniblement sur un terrain aride à la recherche d’une assistance médicale pour les bébés malades. Des milliers sont peut-être déjà morts.

Près de 8 millions de personnes, soit environ la moitié de la population du pays, ont été touchées par la sécheresse. Jusqu’à 6,7 millions de personnes à travers le pays pourraient être confrontées à l’insécurité alimentaire d’ici la fin de l’année. L’échec des cycles de récolte successifs s’est accompagné des pressions inflationnistes créées par la pandémie et la guerre en Ukraine, ainsi que de l’instabilité persistante en Somalie alors que le gouvernement fragile lutte contre l’insurrection enracinée du groupe extrémiste islamiste al-Shabab.

“Nous ne savons pas où est la fin”, m’a dit Michael Dunford, directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Est, avertissant de la nécessité pour la communauté internationale non seulement de tenir compte de la crise en cours, mais aussi des futurs cycles de sécheresse et de souffrance. à venir alors que les effets du réchauffement climatique affectent de manière disproportionnée des régions comme la Corne de l’Afrique.

« Il ne s’agit pas du changement climatique — le climat a changé. Et nous n’y retournerons pas même une fois que les pluies auront commencé », a-t-il déclaré. “C’est une crise dans laquelle nous sommes bel et bien au milieu et je ne sais pas où est le fond.”

J’ai couvert la dernière famine en Somalie il y a dix ans. C’est sur le point de se reproduire.

Alors que les gens essaient d’éviter la famine et de chercher la sécurité, beaucoup ont été forcés de fuir. Haut-Commissaire @FilippoGrandi a tiré la sonnette d’alarme au terme d’une visite de cinq jours en Somalie et au Kenya. https://t.co/ES9bOgILKI — HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (@Refugees) 26 octobre 2022

La Terre pourrait bientôt atteindre brièvement un seuil climatique menaçant

La tragédie supplémentaire de la situation est que ces communautés les plus en péril n’ont joué que peu ou pas de rôle dans la création des conditions qui alimentent le réchauffement climatique aujourd’hui. C’est “une population qui, surtout, ne s’est pas attiré cela”, a déclaré Dunford. “Ce qui se passe aujourd’hui… dans la région a un impact sur une population vulnérable qui n’a pas contribué aux gaz à effet de serre.”

“Les Somaliens sont les victimes de notre comportement, les victimes de nos habitudes – pas des leurs”, a déclaré cette semaine Martin Griffiths, le chef humanitaire de l’ONU. “Et pourtant, nous n’avons même pas réussi à leur faire parvenir l’argent que nous avons noblement promis il y a quelque temps pour exactement ce genre de but.”

Les agences de l’ONU ont indiqué que la Somalie à elle seule a besoin d’environ 2 milliards de dollars d’aide pour éviter les pires conséquences. Le PAM, qui a été en grande partie financé par les États-Unis, fournit à plus de 4 millions de Somaliens une aide alimentaire et en espèces «sauvante». Mais il a besoin de plus de financement à un moment où les gouvernements nationaux font face à leurs propres vents économiques contraires.

“Nous n’avons jamais vu un tel niveau d’exigence”, a déclaré Dunford, désignant les quelque 345 millions de personnes dans le monde qui ont actuellement une faim aiguë. C’est le double de ce qu’il était avant le début de la pandémie. Mais le rôle caché du changement climatique dans la catastrophe en cours, a-t-il ajouté, signifie qu’il y a « un besoin d’équité » sur la scène mondiale. Dunford a souligné la responsabilité du “monde industrialisé, des États du Golfe et d’autres à intensifier et à apporter les contributions requises”.

La gravité de la crise n’était pas inattendue, mais le système humanitaire international a été contraint de rattraper son retard. “La guerre en Ukraine est arrivée à un moment très inopportun”, a déclaré Dunford. Il a déclaré qu’ils avaient reconnu que la situation en Somalie continuait de se détériorer et qu’ils avaient commencé à défendre les besoins du pays. « Et puis l’attention de tout le monde s’est détournée vers l’Europe. Nous avons donc perdu du temps et nous avons perdu l’attention », a-t-il déclaré. “Le financement est arrivé en retard… et cela signifiait que nous commencions plus loin dans notre réponse que nous ne l’aurions souhaité.”