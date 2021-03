Les nominations aux Oscars sont arrivées et elles étaient énormes pour l’inclusion – enfin, jusqu’à un certain point.

L’Académie a fait des progrès notables avec l’annonce de lundi, en particulier dans les catégories d’acteur et de réalisation, bien que la meilleure course d’images soit toujours fortement penchée sur le blanc.

Bonne nouvelle d’abord: parmi les artistes interprètes ou exécutants, il s’agit de la liste de nominés la plus diversifiée de tous les temps – et bien loin des nominés par intérim entièrement blancs qui ont engendré le hashtag #OscarsSoWhite il y a cinq ans. Neuf des 20 nominés par intérim sont des personnes de couleur.

Mais la disparité a montré dans la course de la meilleure image. Huit films ont été nominés pour le meilleur film, dont le drame de Fred Hampton « Judas and the Black Messiah » – mais d’autres films principalement dirigés par des Noirs n’ont pas été inclus, comme « Da 5 Bloods », « Ma Rainey’s Black Bottom » et « One Night in Miami. » (Regina King a également raté une nomination pour le meilleur réalisateur.) Les règles relatives aux Oscars autorisent jusqu’à 10 films à être nominés.

Nominations aux Oscars 2021:« Mank » mène avec 10 honneurs, Viola Davis entre dans l’histoire

Cela dit, c’est la première année que plus d’une femme est nominée pour le meilleur réalisateur. Emerald Fennell (« Jeune femme prometteuse ») et Chloé Zhao (« Nomadland ») ont chacune remporté des nominations. Zhao est également devenue la première femme de couleur à être nommée dans la catégorie. Seules cinq femmes avaient déjà été nominées pour le meilleur réalisateur de l’histoire.

«Mon cœur bat la chamade», a déclaré Melissa Silverstein, fondatrice et éditrice de Women and Hollywood a déclaré à USA TODAY dans un e-mail peu de temps après l’annonce des nominations. « Je priais pour un (meilleur réalisateur) et j’espérais deux et quand ils ont annoncé les trois hommes en premier, j’étais comme OMG, OMG, OMG et puis j’ai laissé échapper un grand soupir. C’est le soupir de tant de femmes qui ont été négligés pendant si longtemps. «

Stacy L. Smith de la Annenberg Inclusion Initiative est d’accord. « Étant donné que si peu de femmes talentueuses ont été nominées comme réalisatrices en plus de 90 ans, avoir Emerald Fennell et Chloé Zhao – la première femme de couleur – parmi les nominées est une étape importante », a-t-elle déclaré. « Pourtant, nous devons nous demander pourquoi le travail de Regina King n’a pas mérité une nomination cette année aux côtés de ses collègues réalisateurs. »

Snubs de nomination aux Oscars: Jodie Foster, Jared Leto, Tom Hanks, Spike Lee, ‘Da 5 Bloods’

Dans les catégories d’acteur principal, trois des cinq nominés pour le meilleur acteur sont allés à des artistes de couleur: Riz Ahmed (« Sound of Metal »), feu Chadwick Boseman (« Ma Rainey’s Black Bottom ») et Steven Yeun (« Minari » ). Ahmed est le premier nominé du patrimoine pakistanais pour le meilleur acteur.

Viola Davis (« Ma Rainey’s Black Bottom ») et Andra Day (« Les États-Unis contre Billie Day »), fraîchement sorties de sa victoire aux Golden Globes, sont en lice pour la meilleure actrice. Davis, décrochant sa quatrième nomination, est maintenant l’actrice noire la plus nominée de l’histoire.

Trois des cinq nominations aux Oscars du meilleur second rôle sont allées à des artistes noirs: Daniel Kaluuya et (surprise!) Lakeith Stanfield pour « Judas et le Messie noir » et Leslie Odom Jr. pour « One Night in Miami ».

Suite:Glenn Close est «allé sans Oscar pendant 40 ans». ‘Hillbilly Elegy’ pourrait-il changer cela?

La liste des actrices de soutien, bien que moins diversifiée que celle de l’acteur de soutien, comprenait Yuh-jung Youn pour «Minari», faisant d’elle la quatrième asiatique nominée pour l’actrice de soutien. Elle serait la deuxième à gagner après Miyoshi Umeki (« Sayonara »), née au Japon, en 1957.

L’Académie a fait un effort pour diversifier ses membres au cours des cinq dernières années, prouvant que « lorsque vous avez un corps de vote plus diversifié, les nominations deviennent naturellement plus inclusives », a déclaré Marcie Cleary, avocate talentueuse et associée chez Frankfurt Kurnit Klein & Selz.

À partir de 2024, les films qui espèrent se qualifier pour la meilleure course à l’image devront répondre à une nouvelle norme de diversité et d’inclusion dans au moins deux domaines sur quatre – même si une seule de ces exigences concerne la représentation devant la caméra.

Meilleure course à l’image pour faire bouger les choses en 2024:L’Académie annonce de nouvelles normes de diversité et d’inclusion

L’industrie du divertissement a promis des progrès en matière de diversité et d’inclusion, mais des études récentes ont montré qu’il y avait beaucoup de place pour la croissance.

Les films hollywoodiens continuent de manquer de représentation inclusive des groupes raciaux et ethniques, des filles et des femmes, des personnes LGBTQ et des personnes handicapées, selon une étude publiée en septembre par Smith et l’Annenberg Inclusion Initiative.

Smith a déclaré à l’époque que l’étude montre un écosystème global dans lequel les femmes et les personnes de couleur sont marginalisées et minimisées.Exemple concret: l’étude n’a révélé qu’une légère augmentation des personnages principaux et / ou co-principaux appartenant à des groupes raciaux / ethniques sous-représentés (de 27 films en 2018 à 32 films en 2019).

La Commission Hollywood, présidée par Anita Hill, a constaté l’année dernière que les hommes blancs avaient la vision la plus positive des progrès de l’industrie en matière de diversité (78%). On ne peut pas en dire autant des femmes de races multiples: les femmes étaient moins impressionnées par le mouvement en avant, 50% des femmes biraciales et 47% des femmes noires estimant qu’Hollywood avait fait des progrès.

«C’est troublant en soi», a déclaré Hill à USA TODAY à propos de ces points de données en décembre dernier. « Mais c’est aussi troublant parce que nous savons que si vous regardez le leadership dans le divertissement, nous savons qu’ils ressemblent au groupe de personnes qui croient que nous avons fait des progrès significatifs. Ils ne ressemblent pas à ceux qui ont été marginalisé historiquement. «

Bien qu’une entreprise, Netflix, fasse peut-être mieux que ses pairs de l’industrie en termes de diversité et d’inclusion dans le cinéma et la télévision, elle a également beaucoup de travail à faire, en particulier pour les communautés asiatiques, latino-américaines et LGBTQ.

Les personnages LGBTQ, par exemple, ne figuraient que dans le casting principal de 4,3% des films, un chiffre qui a même surpris ses dirigeants.

Un manque d’inclusion ne coûte pas seulement à l’industrie moralement – mais aussi financièrement. Une nouvelle étude de la société de conseil McKinsey & Co. a révélé que l’industrie perdait 10 milliards de dollars chaque année en raison des inégalités.

«Moins d’histoires dirigées par des Noirs sont racontées, et quand elles le sont, ces projets ont été constamment sous-financés et sous-évalués, bien qu’ils rapportent souvent des rendements relatifs plus élevés que les autres propriétés», selon les auteurs de l’étude.

Contribution: Maria Puente, Bryan Alexander et Rasha Ali, Associated Press

En savoir plus sur cette étude présidée par Anita Hill:Hollywood a besoin de « plus de représentation dans la prise de décision », déclare Anita Hill