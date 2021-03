Les réalisatrices ont un moment

En l’année de Notre Seigneur 2021, on a l’impression que les réalisatrices ont enfin plus d’opportunités – et plus de reconnaissance.

Prenez, par exemple, les Golden Globe Awards de dimanche dernier.

Trois femmes ont été nominées dans la catégorie du meilleur réalisateur pour la première fois.

Une seule femme avait déjà remporté la catégorie avant dimanche, et c’était Barbra Streisand en 1984 pour « Yentl ».

Voici quelques-unes des femmes qui font des vagues et des manchettes à Hollywood:

Chloé Zhao: La réalisatrice de « Nomadland » est devenue la première femme d’origine asiatique et seulement la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Golden Globes de cette année.

La star du film, Frances McDormand, a déclaré au New York Times que Zhao avait vraiment compris l’affinité de l’actrice pour le personnage qui emballe sa vie dans une camionnette et fait partie d’une communauté plus âgée de personnes qui travaillent de petits boulots à travers le pays.

« Chloé a puisé dans la vérité qui était à différents moments de ma vie, j’ai dit à mon mari, ‘Je ne peux plus supporter ça, j’abandonne' », a déclaré McDormand.

Regina King: L’actrice acclamée devenue réalisatrice a affronté Zhao aux Globes.

Elle a été sur une bonne voie dans sa carrière ces dernières années, notamment en décrochant l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour «Si Beale Street pouvait parler» en 2019.

Maintenant, l’ancienne enfant star est saluée pour ses débuts en tant que réalisatrice sur grand écran dans « One Night in Miami », adaptée de la pièce de théâtre de Kemp Powers sur une rencontre entre Cassius Clay, Jim Brown, Sam Cooke et Malcolm X.

La nuit des Golden Globes, King a dit « E! » c’était « doux-amer » qu’elle, Zhao et Emerald Fennell aient marqué le premier trio de nominées féminines, étant donné que nous sommes en 2021.

Émeraude Fennell: Une autre actrice qui est passée derrière la caméra (nous commençons à voir une tendance ici), elle a été saluée par la critique pour avoir écrit, réalisé et produit le thriller « Promising Young Woman », avec Carey Mulligan.

Le film n’est pas seulement effronté, mais pénètre dans un territoire inconfortable, à tel point qu’il a été félicité pour avoir transformé le genre de la vengeance à l’oreille.

« C’est juste une partie du plaisir de faire quelque chose, la fumée et les miroirs et les erreurs de direction », a déclaré Fennell à IndieWire. « J’aime tout ça, tous mes films préférés ont ce genre de chose en eux. C’est très intéressant, n’est-ce pas, à quel point nous voulons de la violence, à quel point instinctivement en tant que public nous demandons du sang. »

Robin Wright: La star de « The House of Cards » a réalisé une certaine réalisation sur cette série Netflix, donc elle n’était pas une néophyte totale quand il s’agissait à la fois de jouer dans et de réaliser son premier long métrage, « Land ».

Wright joue une femme frappée par une tragédie familiale qui abandonne sa vie réussie dans la grande ville et déménage dans une région éloignée du Wyoming.

Elle a déclaré à Women’s Wear Daily qu’elle était ravie de l’accueil du film jusqu’à présent.

« Nous nous sentons tellement bénis que les gens ressentent le film », a déclaré Wright. « C’est très pertinent par rapport à ce qui se passe aujourd’hui, d’être déconnecté de nos proches. Nous ne vivons pas la norme. Le message dans ce film concerne précisément cette chose. »

Ces réalisatrices de premier plan ne représentent qu’une poignée de créatifs prouvant que les femmes font une percée sur la scène hollywoodienne.

Les chiffres ne mentent pas: pour la deuxième année consécutive, les pourcentages de femmes réalisant des films les plus rentables ont augmenté, atteignant « des sommets historiques récents », tandis que le pourcentage global de femmes occupant des rôles clés dans les coulisses est resté relativement stable, selon une étude de l’Université d’État de San Diego publiée en janvier.

«Les femmes représentaient 16% des réalisateurs travaillant sur les 100 films les plus rentables en 2020, contre 12% en 2019 et 4% en 2018», a écrit l’auteure de l’étude Martha M. Lauzen, fondatrice et directrice exécutive du Centre pour l’étude de la SDSU. Les femmes à la télévision et au cinéma. « Les femmes représentaient 18% des réalisateurs sur les 250 meilleurs films en 2020, contre 13% en 2019 et 8% en 2018. »

Une marée montante soulève tous les navires, surtout lorsqu’une femme est à la barre, alors voici plus de réalisatrices à l’horizon.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Coming 2 America’

Le prince Akeem et Semmi rentrent dans le Queens, à New York. Eddie Murphy et Arsenio Hall reprennent leurs rôles respectifs pour la suite du film à succès de 1988.

Cette fois, le prince est à la recherche de son fils et héritier du royaume de Zamunda. Ma question est de savoir ce que les compte-gouttes de pétales de rose ont fait pendant tout ce temps?

« Coming 2 America » ​​commence à diffuser vendredi sur Amazon Prime.

‘Niveau de boss’

L’ancien agent des forces spéciales Roy Pulver (Frank Grillo) est piégé dans une boucle temporelle qui se répète constamment le jour de son meurtre. Pour briser le cycle, il doit traquer le colonel Clive Ventor (Mel Gibson) tout en essayant de sauver son ex-femme (Naomi Watts).

Cela ressemble à une action vraiment rapide.

« Boss Level » commence à diffuser vendredi sur Hulu.

‘Biggie: j’ai une histoire à raconter’

Le 9 mars marque le 24e anniversaire du meurtre non résolu du rappeur Christopher Wallace, alias Biggie Smalls ou The Notorious BIG, à 24 ans.

Sans doute l’un des artistes hip-hop les meilleurs et les plus aimés de tous les temps, Wallace fait l’objet d’un nouveau doc ​​qui examine l’héritage de sa vie et de sa mort. Actuellement en streaming sur Netflix, avec « des images rares et des interviews en profondeur, ce documentaire célèbre la vie de The Notorious BIG dans son voyage d’arnaqueur à roi du rap ».

Alors, appelez vos amis et faites-leur savoir pour que votre équipage court, court, votre équipage court pour l’attraper.

Deux choses à écouter:

La Suède nous a bénis avec ABBA et Spotify. Ajoutez maintenant Zara Larsson à cette liste.

La chanteuse de 23 ans, qui a fait ses débuts en tant que jeune fille dans une émission télévisée de talents, sort vendredi son troisième album studio, « Poster Girl ».

Mars est le mois où nous célébrons les femmes – et qui est plus émancipateur qu’Oprah Winfrey?

La réponse à cela est personne.

Consultez le podcast « Oprah’s SuperSoul Conversations » si vous voulez vous sentir motivé, inspiré ou simplement avoir besoin de l’ambiance stimulante qui est la marque de fabrique d’Oprah.

Une chose dont il faut parler:

Sommes-nous sur les remises de prix?

Mon collègue de CNN, Brian Lowry, a rapporté que « les cotes d’écoute des Globes ont chuté de plus de 60%, passant des 18,3 millions de téléspectateurs qui ont regardé l’année dernière, selon les données Nielsen, à une audience moyenne de 6,9 ​​millions. »

Yikes.

Avec la pandémie en cours, on pourrait penser que beaucoup de gens se connecteraient à des émissions comme les Golden Globes, mais, apparemment, non. Même dans une «année normale», il semble y avoir moins d’enthousiasme pour les remises de prix qu’auparavant, et cela soulève la question de savoir si Hollywood a besoin de trouver une autre façon de célébrer l’industrie.

La pandémie nous pousse tous à réévaluer les choses.

Quelque chose à siroter

Vous cherchez une nouvelle émission à regarder? Nous avons demandé à certains de nos amis autour de CNN quelle frénésie télévisée les avait aidés à décompresser à l’époque de Covid.

Phil Mattingly, correspondant principal de la Maison Blanche

J’ai essentiellement une connaissance encyclopédique des émissions Bravo en raison du fandom de ma femme / de la disparition du sport au cours des premiers mois de Covid. Je ne suis pas sûr de devoir le reconnaître publiquement.

Alisyn Camerota, Ancre CNN New Day

J’ai regardé « Succession ». Il dépeint un monde dysfonctionnel et pourri, et je trouve cela détournant de manière apaisante de notre stress quotidien.

Stéphanie Elam, Correspondant CNN

Fantaisie, emmène-moi! Je me suis tourné vers des émissions qui me permettent d’échapper à la réalité – «Once Upon a Time» avec ma fille, «Lovecraft Country» et «His Dark Materials» sans elle.

Ana Cabrera, Présentatrice de CNN Newsroom

« Esprits criminels » sur Netflix. Je sais que c’est vieux, mais je suis un nouveau venu! Je suis une ventouse de mystère et de suspense.