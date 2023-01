Les réalisations des bénévoles de Sauk Valley Ag in the Classroom sont reconnues – Shaw Local

CHICAGO – Trois bénévoles du programme Ag in the Classroom de la région de Sauk Valley ont été reconnus pour leurs réalisations lors de la réunion annuelle de l’Illinois Farm Bureau du 3 au 6 décembre à Chicago.

Les récipiendaires ont été reconnus comme Illinois Ag dans la classe des bénévoles de l’année, y compris la famille Mitchell de Tampico et le chapitre FFA du Ashton-Franklin Center.

La famille Mitchell fait du bénévolat avec le programme Whiteside County Ag in the Classroom pour partager ses expériences avec sa ferme de melons avec les étudiants. La famille Mitchell partage ses connaissances concernant la spécialité agricole de sa ferme en partageant sa passion avec les étudiants.

Le chapitre AFC FFA a été honoré pour ses 15 années de dévouement au programme Lee County Ag in the Classroom. Le chapitre AFC FFA a joué un rôle déterminant dans le soutien de l’exposition agricole annuelle du comté de Lee, en organisant un événement Touch a Tractor et d’autres programmes avec les élèves des écoles élémentaires du district.

Natalie Pratt de Dixon a également été reconnue pour ses efforts pour partager des leçons et des faits sur l’agriculture par le biais des médias sociaux. Pratt a présenté une série de leçons intitulée “Natalie’s Awesome Agriculture” de 2020 à 2021 pour les leçons virtuelles de l’Illinois Ag in the Classroom pendant la pandémie de COVID-19.

Pour plus d’informations, visitez agintheclassroom.org.

Le président de l’Illinois Farm Bureau, Richard Guebert Jr., à gauche, remet à Natalie Pratt un prix reconnaissant ses efforts pour aider l’Illinois Ag in the Classroom avec des cours virtuels en 2020-2021. (Photo fournie par le bureau agricole du comté de Lee)