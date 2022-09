Les réalisateurs de Vikram Veda, Pushkar-Gayatri, parlent du conflit au box-office avec Ponniyin Selvan

Avec Saif Ali Khan et Hrithik Roshan dans les rôles principaux, le thriller d’action néo-noir Vikram Vedha est l’un des films les plus attendus de l’année. Le réalisateur Pushkar-Gayatri devrait entrer en conflit avec l’opus magnum de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan: I avec Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthi et Prakash Raj, entre autres, au box-office le 30 septembre.

En juin 2022, chez DNA, nous avons rencontré le duo de cinéastes mari-femme de Pushkar-Gayatri lors de la sortie de leur première série Web Suzhal: The Vortex, un thriller policier sombre qui se déroule pendant les neuf jours du fascinant festival Mayana Kollai. Dans notre conversation, nous leur avons même posé des questions sur le prochain affrontement.

Parlant de la même chose, Pushkar a déclaré: “Je pense que l’Inde est un marché assez grand. Il peut facilement accueillir quelques films en même temps, donc nous ne le considérons pas comme un affrontement, nous espérons juste que beaucoup de gens venez au théâtre et regardez”. Gayatri est intervenu et a ajouté: “Tous les films (devraient) bien faire en fait.”

Pushkar a poursuivi: “Oui, nous aimerions que plus de films fonctionnent extrêmement bien et je souhaite que les films aient des ouvertures incroyables et un excellent premier week-end et toutes ces choses pour lesquelles les gens formidables iront et, plus important encore, nous espérons que les gens j’adore le film.”

LIRE | Les réalisateurs de Vikram Veda, Pushkar-Gayatri, s’ouvrent sur les remakes du Sud, croisement de talents dans le cinéma indien | Exclusif

Remake officiel de leur propre blockbuster tamoul, Vikram Vedha voit Saif et Hrithik jouer les rôles joués à l’origine par R. Madhavan et Vijay Sethupathi dans le film de 2017. Dans notre conversation, nous avons même demandé aux réalisateurs pourquoi ils n’avaient pas choisi de faire jouer également R. Madhavan dans le remake de Bollywood, compte tenu de sa grande popularité auprès du public parlant hindi.





Pushkar a répondu: “Je pense qu’il y avait un équilibre de casting que nous recherchions tous. Maddy (Madhavan) avait également commencé Rocketry à ce moment-là, il y avait donc des problèmes logistiques. Je pense que c’est le casting qui s’est finalement mis en place et nous avons eu deux superbes interprètes à la fin.”

“Je pense que c’est aussi comme travailler avec de nouvelles personnes. Nous pensons que 50% est le scénario et 50% est ce que les acteurs apportent, nous avons donc deux acteurs très confiants (Hrithik et Saif), donc c’était comme le même scénario, mais un film différent », a conclu Gayatri.