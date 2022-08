Les réalisateurs de “Stranger Things” s’adressent à Nancy Love Triangle : “Difficile de choisir”

Stranger Things saison 4 a vu le couple Nancy et Jonathan vivre dans différents États – Nancy dans l’Indiana, Jonathan en Californie. La distance a mis à rude épreuve leur relation, notamment parce que Nancy a passé plus de temps avec Steve, son ex-petit ami.

Nancy est sortie avec Steve pour la première fois dans la saison 1, quand il a traîné avec de méchants intimidateurs. Depuis, il s’est révélé être un merveilleux baby-sitter, un héros qui abandonne les chemises et un bien meilleur petit ami. Il a partagé quelques moments intimes avec Nancy dans la saison 4, après qu’elle ait réparé ses blessures suite à une attaque de démobats. Dans certaines des scènes finales de la saison 4, il lance un regard nostalgique à Nancy, avant qu’elle ne retrouve Jonathan.

Alors, dans la saison 5, la dernière saison, Nancy sera-t-elle Team Steve ou Team Jonathan ? Les créateurs de l’émission, les frères Duffer, ont pesé.

“Nous aimons tellement tous les personnages, c’est difficile de choisir”, a déclaré Ross Duffer à TVLine dans un interview publié vendredi. “La dernière fois que Nancy a vraiment passé du temps avec [Steve] était les deux premiers épisodes de la saison 2, où il était une personne très différente. C’était avant même sa bromance avec Dustin, donc le Steve que Nancy connaissait et avec qui elle passait du temps n’est pas le Steve que nous connaissons et aimons tous.”

“Steve a énormément grandi, tout comme Nancy, alors que se passe-t-il quand vous ajoutez cela au fait qu’elle et Jonathan [were] séparés par une telle distance ?”, a déclaré Matt Duffer.

En juillet, Natalia Dyer a demandé si elle pensait que son personnage était au milieu d’un triangle amoureux.

“Pour moi et Nancy, c’est tellement plus gris que ça et tellement plus réaliste dans les relations et comment elles évoluent et comment elles changent et ne pas tout mettre dans une boîte”, Dyer dit Collisionneur.

Elle a ajouté: “C’est vraiment difficile de se dire:” Avec qui va-t-elle finir? Et c’est comme, ‘Eh bien, dans le monde de nos personnages, le monde va potentiellement se terminer et ils ont juste eu ce truc de faille géante, et ils ont à nouveau échappé de justesse à la mort. Je ne sais pas !’ Je ne sais pas. Qui peut dire avec qui elle va finir ? C’est une chose vraiment drôle, mais j’aime que ça intéresse toujours les gens.

Nancy n’est pas la seule à avoir des sentiments forts. Noé Schnapp confirmé que son personnage Will Byers “est gay et qu’il aime Mike”. Comment cela se passera-t-il dans la saison 5 ? Voici tout ce que nous savons sur les futurs épisodes jusqu’à présent.