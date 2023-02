Les réalisateurs de “Skinarink” et “The Outwaters” sur les expériences d’horreur

Les critiques ont été majoritairement positives. Écrivant dans The Times, Jeannette Catsoulis a déclaré que “Skinamarink” est “aussi difficile à pénétrer qu’à oublier”. Les premières critiques de “The Outwaters” sont élogieuses mais ressemblent à des rapports de police, avec des mots comme “ une agression” et “étouffant”. Encore une fois, pour les fans d’horreur, ce sont des come-ons.

de Robbie Banfitch “Les Outwaters” parle d’un groupe d’amis qui rencontrent une force sanguinaire lors d’un voyage dans le désert. (Il ouvre dans les salles le 9 février et sera ensuite diffusé sur Screambox.) Également réalisé pour environ 15 000 $, il commence comme un film de séquences trouvées mais se transforme en un barrage soutenu et conflictuel de coupes rapides imbibées de sang et de conception sonore paniquée. Pour les fans d’horreur, c’est un langage d’amour.

” de Kyle Edward Ball Skinarink ” parle de deux enfants qui rencontrent une entité sinistre dans leur maison sombre. (Il est actuellement en salles et en streaming sur Shudder.) Le film présente des vidéos CreepyPasta et des expérimentateurs comme Takashi Ito, dont le court métrage de 1984 “Fantôme” ressemble à “Skinarink” sur le dessus. Le film de Ball, qui disposait d’un budget de 15 000 $, a fait plus de 1,8 million de dollars au Box-office nord-américain.

Le film de robots diaboliques d’Universal “M3gan” est l’un des premiers grands succès de 2023. Mais deux nouveaux films d’horreur indépendants génèrent également du buzz, même s’ils ont été faits pour presque rien et sont entraînés par un son déformé, des coupes désorientantes et d’autres expérimentateurs provocants. techniques.

Qui sont ces deux réalisateurs et pourquoi leurs films expérimentaux se font-ils remarquer ? Au lieu de les interviewer moi-même, je leur ai demandé de s’interviewer. J’ai écouté pendant qu’ils parlaient par vidéo: Ball, 31 ans, était chez lui dans sa ville natale d’Edmonton, en Alberta, et Banfitch, 37 ans et originaire du Nouveau-Brunswick, NJ, était à Los Angeles. Leur conversation a été condensée et éditée.

ROBBIE BANFITCH Kyle, si tu étais un collage, de quoi serais-tu fait ?

BALLE KYLE EDWARD Ce serait comme un collage de style lycéenne des années 90. Mais aussi mes films préférés : « 2001 : L’Odyssée de l’espace », « Noël noir », « The Shining », « The Birds », « Woman in the Dunes ». Je mettrais des films que je regarde comme réconfort : le « Dracula » de 1931, « Black Sabbath » de Mario Bava.

OK, alors Robbie, qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le cinéma ?