Les réalisateurs de Grey Man, les frères Russo, ont choisi la bonne amie Priyanka Chopra plutôt que Deepika Padukone pour CE nouveau personnage de super-héros

Les frères Russo (Joe Russo et Anthony Russo), fraîchement sortis du succès retentissant de leur dernier Netflix film, The Grey Man, sans parler des êtres les capitaines de Guerre d’infini des Vengeurs et Fin de partie des Vengeurs deux parmi les cinq films les plus rentables au monde de tous les temps sont également de très bons amis avec Priyanka Chopraquelque chose que Russes ont fait apparaître à plusieurs reprises et l’ont encore fait lors d’une récente conférence de presse pour L’homme grisquand le Frères Russo a choisi Priyanka plus de Deepika Padukone comme le nouveau Merveille Capatienne personnage de super-héros.

Les frères Russo choisissent Priyanka Chopra plutôt que Deepika Padukone comme nouveau capitaine Marvel

Il se trouve que lors de la conférence de presse d’Hollywood News Mumbai de leur récent film Netflix, The Grey Man, auquel les frères Russo ont assisté avec Dhanush, le duo de réalisateurs a été invité à choisir entre Priyanka Chopra et Deepika Padukone en tant que nouveau capitaine Marvel. Sans sourciller, les deux frères ont rapidement pris le nom de Priyanka en disant: “Nous devons choisir Priyanka. (Nous sommes) De grands fans, de grands fans. Nous sommes de très bons amis. Nous travaillons sur un projet. Nous produisons un spectacle , Citadelle.” Découvrez la vidéo de la même chose, partagée par l’une des pages de fans de l’actrice sur Instagram, ci-dessous :

Critique du film L’Homme Gris

Donnant à Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas et Dhanush la vedette de The Grey Man 2,5 étoiles sur 5 dans sa critique de film, le critique interne de BollywoodLife a écrit : « Excessivement dérivé et cliché, mais reste à peine à flot grâce aux performances engagées de Ryan Gosling , Chris Evans, Ana de Armas, Dhanush et deux longues scènes d’action bien chorégraphiées qui résument les 200 millions de dollars de Netflix L’homme gris des frères Russo.”

Priyanka Chopra sera bientôt vue dans la série Netflix, Citadel, qui est réalisée par nul autre que Joe Russo et Anthony Russo.