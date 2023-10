Les réalisateurs de Changeling offrent ses fleurs à LaKeith Stanfield

« Lac Keith [Stanfield] Rentré dans Le Changelin avec un tel dévouement », a déclaré Jonathan Van Tulleken, producteur exécutif/réalisateur sur Le Changelin. « Je pense que c’est très rare de voir un acteur qui apporte son niveau de engagement envers l’ensembleet qui est toujours en train de fouiller en quelque sorte résonance personnelle en lui-même aussi avec l’histoire. Cela rend vraiment la performance incroyablement, incroyablement ancrée.»

Stanfield joue le rôle principal d’Apollo Kagwa, et beaucoup de ceux qui ont vu la série ont complimenté sa performance. Van Tulleken et son collègue réalisateur de l’épisode Michael Francis Williams ont eu des éloges similaires, ce dernier criant à Stanfield pour avoir étendu ce professionnalisme au reste de la distribution. « [Lakeith] n’était pas tellement dans mon épisode », a expliqué Williams, qui a réalisé le septième épisode, « Stormy Weather ». Malgré le temps d’écran limité de l’acteur, Williams a été surpris de voir Stanfield sur le plateau pendant la production.

« Il venait quand même soutenir les autres acteurs », se souvient le réalisateur. «Nous avons eu une très grosse scène, je me suis retourné et il est là. Ce genre de soin imprègne toute la production. Il est phénoménal.

« C’est un rôle vraiment difficile », a déclaré Van Tulleken, « Il y a des scènes vraiment difficiles. Apollo est un personnage qui lutte vraiment contre l’obscurité en lui-même et la lumière. Et le voir faire cela était vraiment spécial parce qu’il a pu le faire dès le début, à peu près, à partir du moment où les scripts ont été écrits et tout au long du processus.

La première saison de Le Changelin est désormais disponible en streaming sur Apple TV+.

Cet article a été écrit lors de la grève SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des acteurs actuellement en grève, le spectacle dont il est question ici n’existerait pas.

