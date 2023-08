Les réactions les plus drôles au thriller sexy de Kandi et Todd « The Pass »

Un système de streaming mis en place par Kandi et Todd

Les réseaux sociaux sont en effervescence Kandi Burruss et Todd Tuckerle thriller scandaleux Le Pass mettant en vedette Drew Sidora dans un rôle buzzy qui (par coïncidence ?) la reflète RHOA scénario.

Le film provocateur Peacock suit le couple marié Nina (Drew Sidora) et Maurice (Rob Riley) qui s’offrent un « laissez-passer » d’une nuit qui bouleverse leur vie « alors qu’une nuit de plaisir devient un outil de tromperie ». selon le synopsis.

https://instagram.com/p/CwYLffvN4dT/

Le film partage également la vedette Erica Peeples dont le personnage s’entremêle avec Drew dans des scènes d’amour qui ont déclenché des tensions hors caméra entre la chanteuse et son ex-mari Ralph Pittman.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Dirigé par Bobby Huntley, Le Pass aussi des étoiles Reece Odum comme Cali, Kimble bleu comme Chris, Dennis LA Blanc comme Deon, et Sean Anthony Baker comme Hassan.

Selon Divertissement ce soirle RHOA la finale de la saison a filmé une partie de la soirée de clôture pour Le Pass avec Todd (qui a créé et produit le film avec sa femme Kandi) parlant du « projet passion » dans un épisode récent.

« Je travaille sur ce truc depuis une minute, tu vois ce que je veux dire ? J’étais en sécurité et en insécurité à ce sujet, et ma femme m’a poussé, elle m’a dit : « Mec, vas-y et fais-le. Donc, tout arrive au bon moment et nous allons faire de la magie », a-t-il expliqué.

Quelle est ta scène préférée de Le Pass? Pensez-vous qu’ils devraient faire une suite ? Qu’avez-vous pensé de l’accent britannique de Kandi dans le film ? Dites-nous ci-dessous et découvrez les réactions les plus drôles (et les plus désordonnées) au film.