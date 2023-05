Les réactions les plus drôles au lancement lié aux cheveux de Beyoncé

Êtes-vous prêt pour SlayMoisture (ou tout ce que Bey prépare ?)

Fans : où sont les visuels ? Beyoncé : pic.twitter.com/Slp1aMGPYp – Le moment. (@itsKARY_) 16 mai 2023

Après des années à arracher des perruques, Reine Bey pourrait bientôt vendre des produits pour les garder brillants et sains en se basant sur sa taquinerie surprise d’une entreprise liée aux cheveux sur son compte Instagram.

Dans le message désormais viral, la chanteuse « Cosy » a posté une photo d’elle-même assise devant une vanité tenant un fer à friser avec des bouteilles de produits sans étiquette sur le bureau devant elle.

La photo suivante du carrousel en 3 parties montre la jeune Yoncé au salon de Mama Tina à Houston, au Texas, avec un sourire narquois alors que l’un des stylistes lui met des bigoudis dans les cheveux.

La dernière diapositive était le pré-lancement de sa toute première marque de beauté avec une note manuscrite qui a enflammé les médias sociaux.

« Combien d’entre vous savaient que mon premier travail consistait à balayer les cheveux dans le salon de ma mère ? » Beyoncé a écrit dans sa note. « Les Destiny’s Child ont débuté en jouant pour des clients pendant qu’ils se faisaient coiffer. J’ai été exposée à tellement de types différents de femmes entrepreneures dans son salon. J’ai vu de mes propres yeux comment la façon dont nous nourrissons et célébrons les cheveux peut avoir un impact direct sur nos âmes. Je l’ai vue guérir et être au service de tant de femmes. « Ayant tant appris sur mon parcours capillaire, j’ai toujours rêvé de perpétuer son héritage. J’ai hâte que vous fassiez l’expérience de ce que j’ai créé.

Bien que ce teaser ne nous ait certainement pas donné de délai pour le lancement de sa marque, quelle qu’elle soit, nous avons le sentiment qu’elle arrive plus tôt que prévu, ce qui est un bonus supplémentaire à sa tournée mondiale.

cheveux naturels de Beyoncé ces dernières années. Ligne de soins capillaires à manger. Elle est la voleuse de perruques. pic.twitter.com/ahXjbcukAB — La couture de Beyoncé | Compte de fan (@TrellBeyIVP) 16 mai 2023

Que pensez-vous que Bey a préparé? Dites-nous ci-dessous et observez les réactions les plus drôles (et les plus mesquines) à l’effort capillaire de la reine sur le dos.