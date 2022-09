Les réactions les plus drôles à la performance de Rihanna au Super Bowl 57

Ligue nationale Fenty !

Tout le monde bourdonne Rihanna en tête d’affiche du premier spectacle de la mi-temps du Super Bowl d’Apple Music dans un geste audacieux qui a envoyé tout Internet dans un TIZZY.

La dernière fois que la plupart d’entre nous ont vu le magnat de la superstar se produire, c’était aux Grammys 2018 aux côtés de Bryson Tiller et DJ Khaled pour une interprétation bouleversante sur Internet du succès “Wild Thoughts”.

Depuis lors, elle se concentre sur la construction de son empire Fenty, compte ses dollars de milliardaire et s’évanouit devant son nouveau-né avec A $ AP Rocky.

Pendant ce qui semble être une éternité, les fans ont harcelé Rih à propos de la nouvelle musique – un extrait, un single, un solo de kazoo, n’importe quoi – qui ressemble plus à une réalité basée sur sa confirmation de la performance du Super Bowl de l’année prochaine.

Avec Rihanna revenant enfin à quelque chose, n’importe quoi, lié à la musique, le monde de la musique (y compris certains des plus grands noms du hip-hop) a hâte de voir ce qu’elle va faire.

Jay Z a parlé du dernier moment marquant de Rihanna dans le communiqué de presse de l’émission de mi-temps soutenue par Roc Nation.

“Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l’un des artistes les plus en vue de tous les temps. Autodidacte dans les affaires et le divertissement.

Dr. Dre partagé les sentiments de Hov tout en parlant à Ebro du spectacle animé de la mi-temps.

“Oh, mon dieu”, a déclaré Dre, qui a partagé la scène du Super Bowl avec Eminem, 50 centimes, Mary J. Blige, Kendrick Lamaret Snoop Dogg l’année dernière. « Laisse-moi te dire quelque chose, mec. En fait, je viens d’apprendre que Rihanna va le faire, et je suis un super fan de Rihanna. J’ai hâte de voir ce qu’elle va faire.

Je l’aime juste et ce qu’elle fait, et elle descend, et comment elle aborde son art et les neuf ensemble. C’est fantastique. Elle a l’occasion de vraiment nous époustoufler. Je sais que nous plaçons la barre extrêmement haute », a-t-il ajouté.