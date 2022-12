Les réactions indifférentes du journaliste sportif de l’Iowa sur la couverture de Blizzard deviennent virales

Un journaliste sportif de l’Iowa, aux États-Unis, qui a été invité à faire un reportage lors de la tempête glaciale de la semaine dernière, s’est assuré que les téléspectateurs à la maison savaient à quel point il était mécontent de sa nouvelle mission. La drôle de réaction du journaliste devient virale sur les réseaux sociaux.

Mark Woodley, présentateur sportif et journaliste de KWWL affilié à NBC à Waterloo, Iowa, a récemment été invité à couvrir le blizzard plus tôt cette semaine au lieu de son rythme habituel. Le journaliste s’est conformé, mais son expression de mécontentement tout en couvrant le temps orageux a attiré l’attention de tous sur les réseaux sociaux.

Un clip vidéo partagé par Woodley sur Twitter a recueilli près de 27 millions de vues et deux lakh likes. Partageant le clip vidéo, Woodley a tweeté: “C’est ce que vous obtenez lorsque vous demandez au sportif de venir couvrir un blizzard dans l’émission du matin”.

Dans la vidéo, lorsqu’on a demandé à Woodley comment il se sentait, il a répondu: “La même chose que j’ai ressentie il y a environ huit minutes lorsque vous m’avez posé la même question.” Il était évident qu’il n’était pas satisfait de sa nouvelle affectation.

«Je fais normalement du sport, tout est annulé ici pour les deux prochains jours, alors quel meilleur moment pour demander au sportif de venir environ cinq heures plus tôt qu’il ne se réveillerait normalement, d’aller se démarquer dans le vent et la neige et le froid et dites aux autres de ne pas faire de même », a déclaré Woodley lors de son reportage.

Il a ajouté: «J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle est que je peux encore sentir mon visage en ce moment, la mauvaise nouvelle est que j’aimerais ne pas pouvoir le faire. Puis-je reprendre mon travail habituel ? Je suis presque sûr que vous avez ajouté une heure supplémentaire à cette émission simplement parce que quelqu’un aime me torturer.”

La vidéo devient virale sur Twitter alors qu’elle a également suscité un débat sur le rôle des journalistes sportifs. Alors que de nombreux utilisateurs ont sympathisé avec le journaliste sportif, d’autres ont également souligné à quel point les journalistes sportifs sont habiles à couvrir d’autres sujets.

