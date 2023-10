Les réactions Gmail Emoji sont ici comme une chose que nous devons tous utiliser

Gmail devient de plus en plus intelligent pour répondre aux e-mails à votre place, que ce soit via la saisie semi-automatique au fur et à mesure que vous tapez ou avec un robot IA que Google teste dans les laboratoires. Lancé ce mois-ci, nous proposons un autre moyen de répondre rapidement à quelqu’un, peut-être le plus rapide de tous.

Les réactions Emoji sont en route vers Gmail pour les appareils mobiles, Android et iOS. Ces réactions vous permettront de répondre en un seul clic à quelqu’un, ce qui signifie que vous n’aurez pas à taper du tout. Vous voyez ce que je veux dire à propos de la méthode de réponse la plus rapide à ce jour ?

Une fois que vous avez la nouvelle application Gmail sur votre téléphone, vous verrez une icône emoji à côté des boutons Répondre, Répondre à tous et Transférer au bas d’un e-mail. En appuyant sur cette icône emoji, vous obtenez une liste d’emoji sur laquelle vous pouvez ensuite appuyer pour répondre rapidement à l’expéditeur. S’il existe déjà des réactions emoji à un Gmail, vous pouvez appuyer sur ces réactions pour les empiler et envoyer une réponse encore plus rapidement.

Je ne sais pas à quelle fréquence je me vois utiliser cela, car les e-mails vous demandent souvent de dire quelque chose, rien, mais je ne suis pas non plus opposé à cette option alors que je préfère vraiment ne pas avoir à faire d’efforts. Il est peut-être temps de tester leur fonctionnement dans un environnement de travail. Google transformant Gmail en une expérience de messagerie texte ou de messagerie est tout un jeu.

Google indique que les mises à jour de Gmail avec des réactions emoji seront déployées au cours des « semaines à venir ».

Lien Google Play: Gmail

// Google