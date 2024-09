Les réactions des fans de Penguin couronnent le spin-off de Batman « Peak DC »

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS de l’épisode 1 de The Penguin, « After Hours ».Les fans de DC réagissent à Le Pingouin épisode 1, alors que Colin Farrell revient à Le Batman univers comme Oz Cobb. Alors que Batman – Partie II est en route, 2024 a marqué le retour de l’univers basé sur Elseworlds avec la première de Le Pingouin épisode 1, marquant le premier spin-off de la franchise de Matt Reeves. Avec Farrell de retour dans le rôle du méchant emblématique de Batman, Le Pingouin reprend après les événements de la grande fin de Le Batman.









Après la première officielle de Le Pingouin Sur HBO, ainsi que sur Max, le public de DC a enfin pu voir la première heure du spin-off de Farrell, avec des réactions affluant sans interruption sur les réseaux sociaux. Découvrez quelques exemples ci-dessous :

@RawbertBeef apprécié Le Pingouin épisode 1 parce que « nous pouvons voir ce côté « plus doux » de lui », tout en mettant en parallèle la dynamique qu’Oz commence à construire avec Victor, contrairement à ce qui a été exploré avec Oswald Cobblepot sur le Gotham Émission de télévision.





@Kilo1899 a appelé la première une « bon premier épisode » pour Le Pingouin tout en définissant Oz comme « Le psychopathe que Gotham mérite. »

@supermangeek101 a donné la réaction parfaite de devoir attendre Le Pingouin épisode 2, utilisant un extrait de Le Batman où le Chevalier noir a frappé Jim Gordon.

@captaincupkicks ont souligné comment ils « Je ne peux pas dire assez de bonnes choses » à propos Le Pingouin première, ajoutant combien ils ont aimé « En voyant le monde souterrain de Gotham de son point de vue, on a vraiment l’impression d’être dans une poudrière sur le point d’exploser. »





@k4tttttttttt_ J’ai eu une observation intéressante de Le Pingouin épisode 1 à propos de comment Oz est entré dans la vie de Victor d’une manière très similaire à ce qui est arrivé à Jason Todd lorsque Bruce Wayne est entré dans sa vie.

@joshbecker659 j’ai adoré comment Le Pingouin épisode 1 « Cela ressemble à une histoire de gangster classique avec la classification mature que nous voulions tous », tout en s’élargissant Le Batman l’univers dans son ensemble.





@blurayangel loué Le Pingouin première en tant que « le retour de la télévision cinématographique et de PEAK DC », tout en poursuivant la saga criminelle de Batman.

@MatthewWoolbrig a ajouté que Le Pingouin L’émission de télévision est « Commencer fort comme l’enfer », ajoutant à quel point c’est amusant de voir « Gotham vu du niveau de la rue. »





Ce que les réactions des Pingouins signifient pour la série DC





Depuis Le Pingouin Les critiques télévisées qui ont émergé jusqu’à présent, ainsi que la réaction du public, il est clair que c’est le type de contenu DC que de nombreux fans attendaient de voir dans le monde de la télévision. 2024 étant une année calme pour DC, puisque le DCEU est terminé et que l’univers DC de James Gunn (du moins sur grand écran) ne commence pas avant 2025, Le Pingouin arrive au bon moment. L’histoire et le monde de la série servent également à s’appuyer sur certains des aspects les plus forts de l’univers qui ont été mis en place dans Le Batman de retour en 2022.

Cela montre également plus d’enthousiasme pour l’expansion de Le Batman univers, depuis Le Pingouin et Batman – Partie II ne seront pas les seuls produits issus de la franchise de Keanu Reeves au cours des prochaines annéesSi c’est la qualité à laquelle les fans peuvent s’attendre en donnant ces réponses positives, cela est de bon augure pour le nouveau Le Batman une émission dérivée qui est également en développement. Le Pingouin L’épisode 1 prouve également que des personnages solides autres que Bruce Wayne sont plus que capables de mener à bien leur propre projet solo lorsqu’ils sont traités avec soin.





Notre avis sur les réactions des fans de The Penguin

Il n’est pas surprenant que Le Pingouin le casting et l’histoire ont reçu un accueil très positif dès le début, surtout compte tenu du temps que le drame de HBO a mis à se développer après le succès de Le BatmanAvec sept épisodes restants de la série limitée, le temps nous dira ce qui Le Pingouin l’accueil général se présentera dans les semaines à venir. Espérons que, Le Pingouin l’épisode 2 et au-delà continueront d’augmenter les enjeux et la qualité à mesure que l’histoire d’Oz se prolonge davantage Le Batman univers.





Prochaines sorties de films DC

Source : Voir les liens ci-dessus.