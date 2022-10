Les réactions des clients lorsque le coiffeur s’embrasse sur le front sont saines

De simples actes d’amitié et de compassion peuvent faire beaucoup pour aider quelqu’un. Au fil des ans, de nombreux coiffeurs ont acquis une notoriété pour leurs méthodes de service distinctives. Cependant, ce coiffeur n’est pas célèbre pour ses coupes de cheveux mais pour un acte simple qui fait que ses clients se sentent spéciaux. Récemment, une vidéo d’un coiffeur embrassant ses clients sur le front alors qu’il faisait son travail est devenue virale sur Internet.

Un coiffeur du nom de Bryan a initialement publié les images que Pubity a partagées sur Instagram. On peut voir Bryan donner à ses clients de tendres baisers sur le front dans la petite vidéo. Tout le monde a semblé indifférent et a ri de l’action de Bryan. Le libellé de la vidéo dit: “Tout le monde a réussi le test d’ambiance”. “Quelle vidéo saine”, lit la légende du message. Regardez la vidéo virale ci-dessous.

La vidéo a reçu plus de 11,8 millions de vues, plus de 836 000 likes et plus de 5 000 commentaires. Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés après avoir regardé la vidéo et ont rapidement consulté la section des commentaires pour révéler ce qu’ils en pensaient. L’un des utilisateurs a écrit : « Je me demande combien de ces gars avaient secrètement besoin de ça ? Même si AUCUN ne l’admettrait probablement ». Un autre utilisateur a écrit : “Parfois, un baiser sur la tête est tout ce dont nous avons besoin, les hommes ont besoin d’être plus compatissants et aimants les uns envers les autres, il n’y a rien de suspect là-dedans”. Un troisième utilisateur a écrit : « C’est ce que j’aime voir ». Le quatrième utilisateur a écrit: “Omggg, il semble que chacun d’eux avait besoin de cet amour supplémentaire inattendu. C’est la ‘belle’ masculinité ». Un autre a dit: “J’aimerais que mon coiffeur m’aime autant”

Que pensez-vous de cette vidéo ?

