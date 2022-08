Les réactions affluent sur les réseaux sociaux alors que Sharath Kamal remporte l’or

Le pagayeur vétéran Sharath Kamal a remis à l’Inde une médaille d’or le dernier jour des Jeux du Commonwealth (CWG) 2022. C’était sa quatrième médaille dans l’événement en cours à Birmingham qui a eu lieu après avoir battu l’Anglais Liam Pitchford 11-13, 11-7, 11- 2, 11-6, 11-8. Fait intéressant, c’était sa première médaille d’or en simple masculin CWG depuis qu’il l’avait remportée en 2006 à Melbourne.

Dans le premier set, Sharath a eu une balle de jeu mais Pitchford, classé 20e au monde, a gardé son sang-froid pour faire un retour et a remporté le premier match 12-10. Sharath a renoué avec la victoire en remportant le deuxième set 11-7. Son expérience de jouer dans des matchs à haute pression est apparue au premier plan lorsqu’il a remporté le troisième match 11-2.

Après avoir remporté le quatrième match 11-6, Pitchford a tenté de reculer désespérément avec des points successifs. Mais Sharath a finalement remporté la médaille d’or avec un solide coup droit pour donner à l’Inde sa 21e médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Dès que Sharath a remporté la médaille d’or dans la finale masculine de tennis de table, les médias sociaux ont été inondés de messages de félicitations. Voici comment les internautes ont réagi :

L’immensément talentueux et expérimenté Sharath Kamal remporte la médaille d’or de tennis de table à #Jeux du Commonwealth , créant l’histoire. Votre régularité phénoménale fait de vous une icône sportive. Les Indiens sont ravis que notre tricolore monte sur le podium grâce à votre exploit spécial. Toutes nos félicitations!

Félicitations à Sharath Kamal et Sathiyan Gnanasekaran pour avoir remporté l’argent en tennis de table (doubles hommes) au CWG’22. Quel formidable partenariat vous avez formé tous les deux. Fantastique démonstration d’habileté dans un match qui est allé au fil. Nous sommes tous très fiers de votre réussite. pic.twitter.com/rOGzkXpALr

Bravo duo

Félicitations les plus chaleureuses à Sharath Kamal et Sreeja Aukla pour avoir remporté la médaille d’or en tennis de table en double mixte.

Tout le pays est fier de votre superbe travail d’équipe et de vos compétences inégalées. Puissiez-vous continuer à inspirer les athlètes en herbe.#CWG22 pic.twitter.com/TmaUOXR1TH

— Vinod Tawde (@TawdeVinod) 8 août 2022