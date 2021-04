Oui, il est trop tôt dans le tournoi pour parler du tableau des points IPL et du classement des équipes mais bon c’est Royal Challengers Bangalore et l’unité dirigée par Virat Kohli occupe actuellement la première place après avoir enregistré deux victoires consécutives, la deuxième victoire venant contre les Sunrisers Hyderabad sur Mercredi. Cette rencontre passionnante s’appelle la copie conforme de l’affrontement entre les Indiens de Mumbai et les cavaliers de Kolkata, mardi. À la poursuite de 150, SRH était à peu près dans la chasse avec 96 pour 1 sur 13,1 avant de s’effondrer pour finalement perdre de six points. Le spinner du bras gauche Shahbaz Ahmed était la star de RCB avec 3 pour 7 sur 2 overs.

SRH avait besoin de 35 en 24 avec Jonny Bairstow et Manish Pandey au milieu à un moment donné, quand tout l’enfer s’est déchaîné après le Time Out. Sur le premier ballon après le temps mort, Bairstow est tombé à Shahbaz cherchant à l’attaquer. Au bal suivant, Pandey est tombé en cherchant à l’attaquer. Hors du dernier ballon, Abdul Samad était sorti de la même manière. Aucun d’entre eux, en particulier Pandey, n’avait appris des matchs précédents ici que le batteur du set devait passer au bâton.

Crédits: IPL 2021 (Google)

L’évasion miraculeuse de RCB après une probable défaite a ajouté deux autres points à leur minou, les poussant au sommet de la table avec 4 points. Les fans de longue date d’IPL qui ont rarement vu RCB en haut du tableau des points ont rapidement marqué le développement avec des mèmes.

Ma mère m’a demandé «où est la télécommande du téléviseur?» J’ai répondu «RCB» Elle a répondu: « De quoi parlez-vous?! » J’ai dit, « sur la table » – Un (@_shortarmjab_) 14 avril 2021

Pendant ce temps, après le match lors de la cérémonie de présentation, Kohli a déclaré que les options de bowling supplémentaires – RCB avait 8 options de bowling – ont fait l’affaire.

«Pas aussi épuisé que je suis fier. C’était un match de haut niveau pour nous et cela deviendra probablement de plus en plus difficile ici. Vous l’avez vu dans KKR vs MI – vous n’êtes jamais vraiment hors du jeu. Le guichet ne fera que devenir plus difficile dans les matchs à venir, et ces options de quilles supplémentaires ont eu un impact sur les performances des mid-overs », a déclaré le capitaine du RCB.

