Les Rays ouvrent la série à Baltimore avec une victoire 4-3 et se retrouvent dans le match des Orioles dans AL East

BALTIMORE (AP) – Le manager de Tampa Bay, Kevin Cash, a tenté de garder ses meilleurs releveurs reposés pour cette série cruciale à Baltimore – et un par un, ils sont sortis de l’enclos des releveurs et ont arrêté les Orioles.

Luke Raley a réussi un circuit décisif en septième manche, et le remarquable enclos des releveurs de Tampa Bay a retiré tous ceux qu’il a affrontés lors de la victoire 4-3 des Rays contre les Orioles jeudi soir. Les Rays ont remporté le premier match de cette confrontation de quatre matchs pour se qualifier pour un match contre Baltimore, première place dans l’AL East. Leurs releveurs ont prolongé leur séquence à 34 manches sans point mérité.

« Nous avons passé beaucoup de temps au cours des 10 ou 12 derniers jours à parler de cette série et à connaître l’importance de la fraîcheur de notre enclos », a déclaré Cash. « Le Minnesota avait d’autres projets hier, nous avons dû en utiliser beaucoup, mais ces gars-là ont vraiment intensifié leurs efforts. »

Ryan O’Hearn et Gunnar Henderson ont marqué pour les Orioles, mais avec le match à égalité à 3, Raley a frappé un drive au centre du terrain contre Kyle Bradish (11-7) pour son 19e home run de l’année.

Randy Arozarena a réussi un triple de deux points au troisième pour les Rays, et le partant de Tampa Bay, Aaron Civale, a permis à Adley Rutschman de réaliser un double jeu crucial au cinquième après que les Orioles soient revenus pour égaliser à 3.

Après cela, Civale a confié le jeu à l’enclos des releveurs. Colin Poche (12-3), Shawn Armstrong, Robert Stephenson et Pete Fairbanks ont fait équipe pour retirer 12 frappeurs consécutifs, Fairbanks retirant l’équipe sur des prises pour son 24e arrêt en 26 occasions.

« Leur enclos des releveurs n’abandonne pas beaucoup de points, et ce n’est pas le cas depuis un moment », a déclaré le manager des Orioles, Brandon Hyde. « Nous n’avions plus rien une fois que nous avions éliminé Civale du jeu. »

Fairbanks avait deux jours de congé avant ce match. Armstrong, Poche et Stephenson ont tous lancé mercredi lors d’une victoire au Minnesota, mais ils avaient tous eu deux jours de congé auparavant. Le résultat était un groupe de releveurs qui avaient certainement l’air d’être au sommet de leur forme.

« Je ne sais pas si vous avez côtoyé de nombreux enclos des releveurs, mais notre niveau de concentration pendant la majorité du match n’est pas excellent », a déclaré Fairbanks. «Pour aller là-bas et être séquestré pendant le nombre de manches, vous devez en quelque sorte garder les choses libres. Évidemment, lorsque ce téléphone sonne et que nous commençons notre travail de préparation, nous commençons à nous enfermer et à partir de là.

Cedric Mullins a réalisé un formidable plongeon dans l’espace au centre droit sur un ballon qui aurait pu marquer un point en début de seconde. Ensuite, O’Hearn a commencé la fin de la manche avec un circuit qui a donné une avance de 1-0 aux Orioles.

Tampa Bay a répondu immédiatement. Le joueur de troisième but Jordan Westburg n’a pas pu gérer le premier but de Raley, et ce simple sur le terrain a lancé un rallye de trois points. Brandon Lowe a frappé un simple RBI et Arozarena a suivi avec un triple pour porter le score à 3-1.

Henderson a réussi un premier circuit au quatrième, puis les Orioles ont égalisé au cinquième sans sortir le ballon du champ intérieur.

Mullins a commencé avec un simple carie lorsque la balle est tombée morte sur la terre à peu près à mi-chemin du troisième but, juste en pouces. Après une marche d’Aaron Hicks, Westburg a réussi une carie, mais le ballon est tombé entre Civale et le receveur Christian Bethancourt pour un simple pour charger les buts.

Adam Frazier a égalisé en s’échouant sur un jeu forcé, mais Civale s’est ensuite échappé de la manche lorsque Rutschman s’est écrasé sur un double jeu sur le premier lancer.

« C’était une grande partie du match là-bas », a déclaré Hyde. « Bases chargées, personne dehors, et nous n’en avons qu’un. »

DÉBUT

Les Orioles ont rappelé l’espoir de l’OF Heston Kjerstad parmi les mineurs avant le match, et il a fait ses débuts en huitième lorsqu’il a retiré sur prise en tant que frappeur de pincement.

SALLE DES FORMATEURS

Rayons : Tampa Bay a activé OF Manuel Margot (coude) de la liste des blessés. Il n’a pas joué.

Orioles : Hyde a déclaré que le 1B Ryan Mountcastle (épaule) se sentait mieux après avoir quitté tôt le match de mercredi soir, mais il n’a pas joué jeudi.

SUIVANT

Tampa Bay envoie le RHP Zach Eflin (14-8) au monticule vendredi soir contre Jack Flaherty de Baltimore (8-8). Les Orioles organiseront une célébration d’avant-match lorsque OF Adam Jones prendra officiellement sa retraite du baseball professionnel.

AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB