Les Rays liés aux séries éliminatoires marquent 2 en 9e pour battre les Angels 5-4

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Manuel Margot a décoché un simple marquant un point au champ droit pour compléter un échange de deux points en fin de neuvième manche et les Rays de Tampa Bay, en route pour les séries éliminatoires, ont battu les Angels de Los Angeles 5-4. Jeudi

Les frappeurs de pincement Harold Ramírez et Yandy Díaz ont commencé le neuvième avec des simples contre le plus proche des Angels Carlos Estévez (5-5). Ramírez est allé à la troisième place sur le ballon de Curtis Mead et a marqué pour égaliser à 4 sur le simple RBI d’Isaac Paredes.