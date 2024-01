Les Ravens top 3 des candidats internes pour remplacer Mike Macdonald

Avec le coordonnateur défensif Mike Macdonald devenu le nouvel entraîneur-chef de l’équipe Seattle Seahawks, les Ravens sont maintenant à la recherche d’un nouveau coordonnateur défensif pour combler le vide laissé vacant à la suite du départ de Macdonald. Mais les Ravens ne sont pas sans options, surtout en interne. Voici 3 options parmi lesquelles ils peuvent choisir.







Entraîneur des arrières défensifs Dennard Wilson

Sans aucun doute, Wilson fait partie des meilleures options des équipes en matière de promotion interne. Wilson possède un palmarès impressionnant en matière d’amélioration d’une défense partout où il atterrit et de développement de tous les talents sous sa tutelle. À Philadelphie, il a contribué à faire de leur défense la meilleure défense contre la passe de la NFL (179,8 points par match), ce qui les a amenés à super Bowl LVII en 2022. Il a également contribué au développement d’arrières défensifs vedettes, notamment Jamal Adams, Marcus Maye, Darius Slay, James Bradberry et Kyle Hamilton.

Avant de rejoindre les Ravens, Wilson était sur le point de devenir le prochain coordinateur défensif des Eagles avant de choisir d’embaucher Sean Desai.

Wilson est également un talent local, né et élevé à Upper Marlboro, dans le Maryland, et a fréquenté l’Université du Maryland.

Il a déjà eu cinq entretiens au cours de ce cycle d’embauche, dont deux avec le Géants de New York. Si les Ravens veulent le garder, ils devront offrir un montant substantiel, mais avec lequel ils n’auront probablement aucun problème s’ils veulent continuer à développer des talents clés et garder intacts certains de leurs entraîneurs de haut niveau de 2023.

Entraîneur-chef adjoint/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver

Un autre candidat probable qu’ils espèrent garder à Baltimore est Weaver, qui a contribué à améliorer la défense des Ravens au cours des trois dernières saisons. Weaver est un entraîneur très respecté et qui suscite le buzz en tant qu’entraîneur-chef avec le Commandants de Washington. Weaver semblait être l’un des finalistes pour le Faucons d’Atlanta poste d’entraîneur-chef alors qu’il a reçu une deuxième entrevue avant de choisir d’embaucher Raheem Morris.

Le bilan de Weaver avec les Ravens comprend une ligne défensive qui a contribué à faire des Ravens la troisième défense en 2021 (18,5 points par match), la défense contre la course (92,1 ypg) et la zone rouge défensive TD% (46,4). Parmi les joueurs qu’il a aidé à devenir des stars figurent Mario Williams, Kyle Williams, Jerry Hughes, Marcell Dareus et Justin Madubuike.

Coordonnateur du jeu de passe/entraîneur secondaire Chris Hewitt

Depuis 2012, Hewitt est à Baltimore et gagne mieux grâce à ses capacités d’entraîneur. Il a gravi les échelons, commençant comme entraîneur adjoint des équipes spéciales en 2012. Deux ans plus tard, il devient entraîneur adjoint du secondaire en 2014. Un an plus tard, Hewitt devient l’entraîneur secondaire de Baltimore, qui a toujours été une unité de premier plan. .

En plus de leur secondaire parmi les meilleurs, il a transformé le talent des Ravens en Bol Pro et des joueurs de calibre All-Pro, dont Marlon Humphrey, Marcus Peters, Earl Thomas III, Eric Weddle et Kyle Hamilton.

Hewitt est un autre entraîneur qui suscite l’intérêt des coordonnateurs défensifs ailleurs. Il a été interviewé par le Jaguars de Jacksonville.

