Les Ravens TE jouent « plein d’espoir » contre les Chiefs ?

À une victoire d’atteindre le Super Bowl, le favori Corbeaux de Baltimore pourrait avoir l’ailier serré du Pro Bowl Marc Andrews de retour dans l’alignement dimanche lorsqu’ils accueilleront le Chefs de Kansas City.

Andrews n’a pas joué depuis qu’il a subi une blessure à la cheville qui lui a coûté le reste de la saison régulière le 16 novembre. Les Ravens ont remporté six matchs de suite sans lui avant de s’incliner face au Steelers de Pittsburgh au cours de la semaine 18.

À l’approche du match pour le titre de l’AFC dimanche (15 h HE, CBS), le retour potentiel d’Andrews serait un énorme ajout pour l’offensive des Ravens.

Voici ce que nous savons sur la récupération et le statut d’Andrews pour le match éliminatoire :

Mark Andrews jouera-t-il contre les Chiefs ?

Selon les mots du quart-arrière des Ravens Lamar Jackson, “J’espère”.

Jackson s’est montré optimiste quant au retour d’Andrews lorsqu’il s’est adressé aux médias mercredi.

“Cela signifierait beaucoup. C’est mon – comme je l’ai dit – mon pain et mon beurre, grand frère”, a déclaré Jackson. “Mais avec Mark et le type de gars qu’il est, le type de joueur de calibre qu’il est et ce qu’il nous apporte, cela signifierait certainement beaucoup pour nous.”

Jackson pourrait avoir son « pain et son beurre » à disposition dimanche, car Andrews a participé à part entière à l’entraînement de mercredi.

Baltimore a déclenché le retour d’Andrews en le désignant pour revenir de la réserve des blessés le 12 janvier. Les joueurs ont trois semaines pour être activés à partir de cette date.

Quelle a été la blessure de Mark Andrews ?

Andrews a subi une fissure du péroné et des lésions ligamentaires à la cheville droite lorsque Bengals de Cincinnati le secondeur Logan Wilson l’a plaqué lors d’un match de “Thursday Night Football”.

Le tacle de Wilson a été critiqué comme exemple du tacle “hip-drop” que certains ont demandé à la ligue d’interdire. Des mois plus tard, Andrews ne semblait pas avoir de problème avec la pièce.

La guérison de Mark Andrews comprend une chambre hyperbare

L’une des clés de son rétablissement, a déclaré Andrews, a été l’utilisation d’une chambre à oxygène hyperbare. La famille de sa petite amie en possédait un, a-t-il déclaré, et ils l’ont emménagé dans sa maison pour l’aider à se rétablir.

“Je pense que cela a été important pour moi – aider à accélérer ce processus”, a déclaré Andrews.

Selon la clinique Mayol’oxygénothérapie hyperbare “consiste à respirer de l’oxygène pur dans un environnement sous pression”.

Les statistiques de Mark Andrews pour la saison 2023

Avant sa blessure, le All-Pro 2021 a capté 45 passes pour 544 verges avec six touchés.

Qui est le remplaçant de Mark Andrews ?

Avec Andrews absent, le professionnel de deuxième année Isaiah Likely a prospéré dans un rôle de départ. Il a probablement réussi ses cinq touchés en saison régulière au cours des six derniers matchs. Et il s’est également illustré lors du premier match des séries éliminatoires des Ravens – captant deux passes pour 34 verges et un touché lors de la déroute 34-10 de Baltimore contre les Ravens. Texans de Houston.

Contributeur : Chris Bumbaca