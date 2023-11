Les Ravens et les Browns ont des défenses de premier ordre qui détestent céder un pouce

Les Browns ont un style défensif différent de celui de Baltimore, mais il est également extrêmement efficace. Cela commence avec l’ailier défensif All-Pro Myles Garrett, qui est à égalité au deuxième rang de la ligue pour les sacs (9,5) et qui est difficile à bloquer pour un seul joueur.

Garrett a été limité à un sac et à trois coups sûrs du quart-arrière contre les Ravens au cours de la semaine 4, mais Baltimore menait 21-3 à la mi-temps et Lamar Jackson a réussi 19 tentatives de passe, le plus bas de la saison. Les Ravens pourraient chercher à neutraliser Garrett avec leur attaque en cours d’exécution, classée n ° 1 dans la NFL et qui vient de réaliser une performance de 298 verges contre les Seahawks.

Cependant, pour que Jackson lance efficacement dimanche, les Ravens devront éloigner Garrett de lui. Cela présente un défi non seulement pour le plaqueur gauche Ronnie Stanley, mais pour toute la ligne offensive de Baltimore, car les Browns aligneront Garrett à différents endroits, essayant de le mettre dans la meilleure situation pour être une force perturbatrice.

Les programmes blitz de Cleveland ne sont peut-être pas aussi diversifiés que ceux de Baltimore, mais avec Garrett, être exotique n’est pas toujours nécessaire.

“C’est définitivement un gars pour lequel il faut savoir où il se situe”, a déclaré le centre des Ravens Tyler Linderbaum. “(Il est) l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. [and] l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

“La bande parle d’elle-même. C’est un gars qui a tous les outils. Juste sa taille, sa force et sa vitesse – cela rend la tâche vraiment difficile. Cela commence par le plan de match. Il suffit de faire confiance à nos fondamentaux et à notre technique pour faire le travail.”

Sous la direction du coordonnateur défensif de première année Jim Schwartz, qui a fréquenté le Mount St. Joseph à Baltimore et a remporté un Super Bowl avec les Eagles en tant que coordinateur en 2018, la défense des Browns s’est solidifiée comme jamais auparavant dans la carrière de Garrett.

Comme Garrett l’a dit, la défense de Cleveland n’est pas qu’un one-man show. Le cornerback Denzel Ward, qui passera probablement du temps à défendre Zay Flowers et Odell Beckham Jr., est deux fois Pro Bowler. La sécurité Grant Delpit, les secondeurs Sione Takitaki et Jeremiah Owusu Koramoah et le demi de coin Martin Emerson jouent tous à un niveau élevé.

“Ils sont très agressifs. Ils sont très orientés vers l’attaque”, a déclaré l’entraîneur-chef John Harbaugh. “Ils ont un peu l’état d’esprit d’un puncheur, ils sortent avec élan et ils descendent à tous les niveaux – une couverture serrée jusqu’aux secondeurs en descente contre la course. Ils comprennent qui ils sont et ils jouent bien, très dur.