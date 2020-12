Les Ravens de Baltimore ont quitté Cleveland lundi soir sur une vague d’émotion à la suite d’une victoire palpitante qui a grandement amélioré leurs espoirs en séries éliminatoires.

Les Ravens adoreraient savourer le souvenir de Lamar Jackson qui sortait du banc pour lancer une passe de touché cruciale avant de préparer Justin Tucker pour un panier gagnant de 55 verges. Malheureusement, le temps n’attend pas pour une équipe de la NFL dans sa quête d’une place en séries éliminatoires.

Dans l’état actuel des choses, Baltimore (8-5) ne fait pas partie des trois équipes wild-card de l’AFC. Donc, si les Ravens subissent une déception dimanche contre les humbles Jaguars de Jacksonville (1-12), alors l’héroïsme de Jackson dans cette victoire épique de 47-42 contre les Browns pourrait se révéler dénué de sens.

Ce sont des joueurs professionnels et ils comprennent que pour que la dernière victoire compte, il faut gagner la suivante », a déclaré l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. Sinon, vous annulez simplement la dernière victoire. C’est comme ça que ça marche, même avec une grosse victoire comme ça.

Il semble que ses joueurs comprennent cette philosophie.

Nous ne pouvons pas rester assis comme nous venons de gagner le Super Bowl, car nous ne l’avons pas fait, a déclaré Jackson.

Les Corbeaux considèrent les trois derniers matchs de leur calendrier comme des matchs éliminatoires, même celui-ci contre une équipe qui a perdu 12 matchs de suite et a commencé trois quarts dans le but de virer de bord sur une victoire à celle sur Indianapolis en septembre.

L’ailier défensif Calais Campbell a joué trois saisons pour Jacksonville avant d’être échangé à Baltimore en mars dernier. Les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers sont secondaires à la tâche à accomplir pour son équipe actuelle.

Vous ne pouvez pas laisser passer un match comme celui-ci et vous attendre aux séries éliminatoires », a déclaré Campbell. Alors, tout d’abord, je veux gagner pour m’assurer que nous nous donnons l’opportunité d’aller en séries éliminatoires.

Les Jaguars n’ont pas gagné de match sur la route depuis leur victoire sur Oakland le 15 décembre 2019 et savent qu’il ne sera pas facile de briser ce dérapage contre une équipe des Ravens en pointe.

Je ne sais pas si cela atteint leur rythme ou si c’est vraiment très performant, à la fois dans le jeu de course et dans le jeu de passe », a déclaré l’entraîneur Doug Marrone à propos de Baltimore.

RETOUR MANIA

Minshew Mania est de retour à Jacksonville, probablement pour un temps limité.

Le quart Gardner Minshew reviendra dans la formation de départ pour la première fois depuis le 25 octobre. Les jours de Minshews sous les projecteurs pourraient cependant être comptés, étant donné que Jacksonville est un verrou virtuel pour rédiger un quart-arrière au début de 2021.

La recrue Jake Luton a commencé trois matchs alors que Minshew était absent avec une blessure au pouce et Mike Glennon a commencé les trois matchs suivants. Minshew a quitté le banc la semaine dernière et est maintenant de retour au sommet du graphique de profondeur.

Tout simplement heureux d’être de retour en selle, a déclaré Minshew, qui a récolté 14 passes de touché et cinq interceptions cette saison.

COVID-19 SHUFFLE

Les Corbeaux ont été durement touchés par COVID-19[feminine, une tendance qui s’est poursuivie cette semaine. Le receveur large Dez Bryant est revenu de la liste de réserve / COVID-19 mardi, mais un jour plus tard, trois receveurs ont été placés sur cette liste, dont Marquise Brown, qui a attrapé une passe de touché clé au quatrième quart contre Cleveland.

Il est possible que le trio de récepteurs soit disponible dimanche s’ils sont testés négatifs quotidiennement avant le match.

MONTRE ROOKIE RECORD

Jacksonvilles James Robinson peut battre le record de la NFL pour les verges au sol par une recrue non repêchée avec un match solide dimanche. Robinson a 1035 verges au sol et a besoin de 70 pour dépasser Indianapolis Dominic Rhodes pour le plus de l’histoire de la ligue. Rhodes a couru 1104 verges en 2001.

Robinson est devenu la quatrième recrue non repêchée et la plus rapide à atteindre le millénaire la semaine dernière. Il a besoin de 189 verges de plus au cours des trois derniers matchs pour battre le record de recrue des franchises (1223) établi par Fred Taylor en 1998.

RÉCEPTEURS DE STREAKING

Brown ne peut qu’espérer être en bonne santé dimanche, car Jacksonville a eu du mal à couvrir les meilleurs receveurs ces dernières semaines. Tennessees AJ Brown a eu sept réceptions pour 112 verges et un touché dimanche dernier, une semaine après le Minnesotas Justin Jefferson avait neuf attrapés pour 121 verges et un score.

C’était une tendance hebdomadaire pour le secondaire inexpérimenté de Jacksonvilles, qui a également été brûlé par Clevelands Jarvis Landry (8-143, TD), Pittsburghs Diontae Johnson (12-111), Green Bays Davante Adams (8-66, TD), Houstons Will Fuller (5-100, TD), Los Angeles Chargers Keenan Allen (10-125), Detroits Kenny Golladay (4-105) et Houstons Brandin Cooks (8-161, TD).

Ajout aux malheurs de Jacksonvilles: le demi de coin partant Tre Herndon a été placé sur le COVID-19[feminine liste mercredi et pourrait ne pas faire le voyage.

L’écrivain AP Pro Football Mark Long a contribué à cette histoire.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL