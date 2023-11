Les Ravens dépassent les Eagles au premier rang

Classement de puissance de la NFL à l’entrée de la semaine 10 de la saison 2023 (classement précédent entre parenthèses) :

1. Corbeaux (2) : Baltimore ? Les meilleurs du championnat ? Considérez : aucune équipe n’accorde moins de points par match (13,8 ); le différentiel de +115 points est à 35 points d’avance sur le club le plus proche ; et les Ravens ont éliminé deux leaders de la division NFC (Detroit, Seattle) par un collectif de 75-9 lors de leurs deux derniers matchs à domicile, devançant les Seahawks de près de 400 yards. Et quand le WR Odell Beckham Jr. marquant son premier touché depuis le Super Bowl 56 et la recrue RB Keaton Mitchell courant 138 verges avec ses premières touches dans la NFL ne sont que de la sauce ? Attention, c’est-à-dire Cleveland et Cincinnati, les équipes se rendront à Charm City les deux prochaines semaines.

2. Aigles (1) : La seule équipe de la ligue à 8-1, et la première à reproduire un tel départ lors de saisons consécutives depuis l’apogée de Peyton Manning à Indianapolis en 2006. Mais avec le QB boiteux Jalen Hurts qui traîne toujours la jambe, la semaine de congé est arrivée à un moment idéal – pas pour mentionner Philly, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas et Seattle se succèdent de l’autre côté de la pause. Mais peut-être ne vous inquiétez pas, Hurts égale la marque de Manning (2008-10) avec 12 victoires consécutives en saison régulière contre des adversaires ayant des records de victoires.

3. Chefs (3) : Actuellement (encore une fois) le club tête de série de l’AFC, KC fait également son bye avant le match revanche du Super Bowl de la semaine 11 à Arrowhead contre Philadelphie. Les champions en titre de l’AFC n’accordent que 15,9 points par match, le plus bas des 11 saisons de l’ère Andy Reid.

4. 49ers (5) : Ils viennent de connaître la meilleure semaine de mémoire récente, acquérant DE Chase Young pour une somme dérisoire, obtenant le repos nécessaire pour le LT Trent Williams et le WR Deebo Samuel blessés, et revenant à égalité pour la première place au sommet de la NFC Ouest après la défaite éclatante de Seattle.

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

5. Jaguars (4) : Après leur congé de la semaine 9, les guerriers de la route d’octobre ne quitteront Jacksonville qu’une seule fois au cours des quatre prochaines semaines. Battre les Niners dimanche serait toute une déclaration.

6. Bengals (10) : “(Nous) sommes de retour, et nous sommes là”, a déclaré le WR Tee Higgins après la grande victoire de dimanche soir, la quatrième victoire consécutive de Cincinnati au classement général et la sixième consécutive à domicile aux heures de grande écoute (un record d’équipe). Malheureusement, plus de rendez-vous (programmés) à domicile sous les lumières cette saison.

7. Lions (7) : Au cours des trois matchs qu’il a commencés, la recrue RB Jahmyr Gibbs possède un record de la ligue avec 132,3 verges en mêlée. Peut-être le garder dans la formation de départ même avec le marteau de guerre RB David Montgomery sur le point de revenir d’une blessure aux côtes ?

8. Cowboys (6) : Quatre de leurs cinq prochains matchs auront lieu au stade AT&T, et les trois prochains au total contre des équipes collectives de 12 matchs en dessous de 0,500. Très bonne opportunité de gagner du foin dans la NFC Est avant le match revanche de la semaine 14 contre Philadelphie – surtout si le WR CeeDee Lamb reste chaud (30 attrapés pour 466 yards au cours des trois dernières semaines).

9. Factures (8) : Il ne leur reste plus qu’un seul match sur la route (à Philadelphie) avant le 10 décembre – un bon moment pour redresser le navire étant donné l’avantage dont Buffalo jouit à Orchard Park… et peut-être pour essayer de faire évoluer cette attaque au-delà du QB Josh Allen courant ou lançant vers WR. Stefon Diggs.

10. Dauphins (9) : Pour ceux qui marquent à domicile, cela représente 39 points par match lors de leurs six victoires (toutes contre des équipes sans record de victoires) et 17 par match lors de trois défaites – toutes contre des équipes projetées pour les séries éliminatoires.

11. Steelers (12) : Parmi les 29 équipes qui ont été dominées lors de chacun de leurs huit premiers matchs depuis la fusion AFL-NFL en 1970, Pittsburgh (5-3) est la seule à réussir un bilan de victoires.

12. Faucons de mer (11) : Je ne m’attendais pas à ce que l’acquisition de DE Leonard Williams coïncide avec le fait que Seattle cède 37 points et 515 verges.

13. Bruns (13) : Leur défense, la mieux classée, a cédé 58 verges dimanche, le troisième plus petit total de l’histoire de la franchise. Cleveland est la première équipe en 41 ans à contenir deux adversaires en dessous de 100 verges au total lors des huit premiers matchs d’une saison.

14. Chargeurs (14) : Nous donnons beaucoup de critiques à Brandon Staley pour sa défense décevante. Eh bien, lundi soir, il a enregistré huit sacs, trois retraits et n’a pas accordé de touché… cependant, la performance compte-t-elle vraiment contre les Jets ?

15. Texans (22) : Après un week-end de records de réussite chez les recrues, le QB de Houston, CJ Stroud, en a un autre en ligne de mire. Avec 14 lancers de touché et un choix, il pourrait annihiler la marque de Dak Prescott (23 touchés, 4 INT en 2016) pour le meilleur ratio TD/INT parmi les passeurs de première année.

16. Vikings (23) : “C’est comme si vous suiviez AP Spanish toute l’année, et que vous vous présentiez et que quelqu’un vous disait mercredi… vous avez un examen AP French dimanche”, a déclaré le nouveau QB Josh Dobbs à propos de l’apprentissage de l’offensive du Minnesota à la volée dimanche. Heureusement qu’il affrontera le fleurdelisé de la Nouvelle-Orléans dimanche.

17. Colts (21) : CB Kenny Moore II est devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise avec deux choix de six en un seul match au moment le plus opportun. Aucun joueur d’Indianapolis n’a réussi plusieurs attrapés de TD dans un match cette saison.

18. Jets (15) : Une seule équipe de la ligue n’a pas encore marqué lors de son premier match cette saison. Devinez. Le NYJ compte huit touchés offensifs cette saison, deux de moins que Miami… lors de la semaine 3.

19. Titans (17) : Peut-être que leur problème de quart-arrière est résolu, pour l’instant, avec Will Levis. Mais une défense avec six points à retenir, le plus bas de la ligue, doit donner un peu d’aide à la recrue… et quelques possessions supplémentaires.

20. Faucons (18) : N’oubliez pas que c’est l’équipe qui a décidé que cela ne valait pas la peine d’essayer de signer le quart Lamar Jackson sur une feuille d’offre plus tôt cette année.

21. Boucaniers (19) : Malgré tout le bien qu’ils ont fait, les 37 points qu’ils ont inscrits dimanche étaient plus que ce qu’ils ont marqué lors de n’importe quel match de l’année dernière avec le quart Tom Brady.

22. Saints (20) : Les 5,2 verges par course de Taysom Hill sont près de 50 % supérieures à celles de n’importe lequel des autres porteurs de ballon réguliers de la Nouvelle-Orléans.

23. Béliers (16) : Ils sont allés 1-4 depuis le retour de WR Cooper Kupp, qui a été limité à moins de 50 verges sur réception dans chaque match de la séquence de trois défaites consécutives de Los Angeles.

24. Raiders (24) : Jouer contre les Giants décimés a évidemment aidé, mais ce n’est apparemment pas une coïncidence si Las Vegas a marqué le plus de points et en a cédé le moins – tout en s’amusant – lors du premier match après Josh McDaniels.

25. Broncos (25) : Calme à la date limite des échanges, il est temps de savoir s’ils ont surévalué leurs joueurs… ou s’ils pourraient courir avec eux après avoir remporté les deux derniers matchs.

26. Emballeurs (28) : Ravi de voir le LB Rashan Gary décrocher une prolongation de quatre ans d’une valeur de 96 millions de dollars après une saison 2022 écourtée par une déchirure du LCA.

27. Ours (29) : Nous sommes au milieu d’une période de cinq semaines au cours de laquelle Chicago doit disputer trois matchs aux heures de grande écoute. Espérons que le quart Justin Fields (pouce) pourra revenir jeudi pour au moins rendre Da Bears divertissant.

28. Commandants (30) : Fraîchement sorti de matchs consécutifs de 300 verges pour la première fois de sa carrière, le quart Sam Howell mène désormais la NFC avec 2 471 verges par la passe – un chiffre qui pourrait continuer d’augmenter après que la défense ait été dépouillée à la date limite des échanges.

29. Patriotes (27) : Espérons que le bon peuple allemand ne s’attend pas à ce que Manning affronte Brady lors du match Colts-Pats de dimanche à Francfort.

30. Panthères (31) : La NFL n’a pas encore de tournoi en cours de saison, mais il faut penser que Carolina veut vraiment gagner le DJ Moore Bowl.

31. Géants (26) : Vous devez ressentir le quart blessé Daniel Jones. Vous devez également avoir l’impression que New York a probablement des remords d’acheteur après l’avoir prolongé pendant l’intersaison. Maintenant, ils pourraient faire partie, disons, d’une douzaine d’équipes devant reconsidérer leurs plans QB1 jusqu’en 2024.

32. Cardinaux (32) : Bon retour, Kyler Murray. Bonne chance… avec ça.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur X, anciennement Twitter @ByNateDavis.