Lamar Jackson a reculé en troisième et 9ème, a rentré le ballon et a traversé un pli au milieu du terrain. Puis il a coupé fort à droite et a accéléré à 20,52 milles à l’heure alors qu’il fonçait à 48 verges sur le terrain pour un touché de match nul au deuxième quart.

Comme les défenseurs à la remorque lors du touché de Jackson, les Titans du Tennessee auraient du mal à suivre le rythme des Ravens pour le reste du match revanche de l’AFC dimanche devant 15000 fans au Nissan Stadium de Nashville.

Derrière leur quart-arrière, les Ravens ont survécu au Tennessee 20-13, exorcisant les démons 0-2 de Jackson en séries éliminatoires et vengeant l’élimination de Baltimore par les Titans au tour de division 2019. La performance était également la première fois en sept essais. Jackson a exécuté un retour d’un déficit de 10 points.

Le botté de dégagement curieusement chronométré de l’entraîneur des Titans Mike Vrabel a aidé. Le Tennessee a affronté le quatrième et le deuxième du 40, en baisse de 4 avec 10:06 à jouer. Vrabel a choisi de ne pas y aller, les Ravens ont répondu avec un entraînement de neuf matchs et 52 verges couronné par un panier de 51 verges de Justin Tucker qui a prolongé leur avance à 7. Les Ravens ont presque continué leur entraînement plus longtemps, optant pour une tentative. un quatrième et un deuxième avec une passe rapide Le demi offensif des Ravens, JK Dobbins, a attrapé pour 3. Mais l’ailier serré de Baltimore Willie Snead a été appelé pour une interférence de passe offensive sur ce qui semblait être un contact léger. Les Ravens sont revenus à Tucker même après qu’il ait viré à droite sur une tentative de 52 verges plus tôt dans le quart.

Le quart-arrière des Titans, Ryan Tannehill, a été fiable pendant la majeure partie de la journée, complétant 18 des 26 passes pour 165 verges et un touché. Mais avec le match en jeu, 2 minutes à jouer, Tannehill a tiré sur le receveur des Titans Kalif Raymond dans la machine à sous. Raymond a trébuché, positionnant le demi de coin des Ravens Marcus Peters pour l’interception du jeu.

La capacité des Ravens à participer au jeu de course alors que l’attaque au sol des Titans a calé a marqué la différence dans un jeu difficile. Baltimore a plus que doublé la production offensive du Tennessee en quadruplant (236 contre 51) son jeu au sol.

Les Ravens ont embouteillé le demi-offensif All-Pro du Tennessee Derrick Henry, qui avait explosé pour un record de 2027 verges au sol en saison régulière. Les 40 verges de dimanche sur 18 courses ont marqué le match le moins productif de Henry de la saison en termes de production totale et de verges par course (2,22).

Pour Baltimore, Jackson a couru pour 136 verges et un touché sur 16 portées (un énorme 8,5 verges par portée) en plus de compléter 17 tentatives de passes sur 24 pour 179 verges et une interception.

Jackson ne voulait pas entendre que le jeu parlait de lui contre Henry car il était facturé pour la plupart.

« Il ne s’agit pas de moi et de Derrick Henry – nous jouons à des positions différentes », a déclaré Jackson sur ESPN après le match. « C’est un excellent porteur de ballon. … Notre défense était fatiguée d’entendre le bruit. … Nous l’avons fait. »

La victoire des Ravens en séries éliminatoires marque leur première depuis leur dernier titre au Super Bowl le 3 février 2013.