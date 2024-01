Les Ravens annoncent la programmation des divertissements pour le match de dimanche

T-Pain se produira à la mi-temps à Baltimore pour le match de championnat de l’AFC dimanche Les Ravens de Baltimore annoncent leur programmation de divertissement Mise à jour : 17 h 19 HNE, le 24 janvier 2024

Les Ravens de Baltimore ont annoncé mercredi la programmation des animations pour le match de championnat de l’AFC de dimanche. Avant le match, il y aura un survol d’un bombardier furtif B-2 avec l’équipe de parachutistes Navy Leap Frog. La chorale de l’Université Morgan State chantera l’hymne national et le chanteur- l’auteur-compositeur et producteur de disques T-Pain se produira à la mi-temps. Les légendes du jeu seront Ray Lewis et Ed Reed, et le capitaine honoraire sera Jonathan Ogden. L’olympien Michael Phelps livrera le ballon de match. Les fans recevront des serviettes de rallye des séries éliminatoires des Ravens. Les parkings ouvriront à 10 h 30 et les portes ouvriront à 13 h. Le coup d’envoi aura lieu à 15 h.