Les ravages des véhicules électriques en Chine et la première mission privée de Vénus

Podcast : J’étais là quand : l’IA a aidé à créer un vaccin

Seules quelques personnes privilégiées savent ce que c’est que d’être présent lors des percées de l’intelligence artificielle et de l’informatique. Dans le dernier épisode de notre podcast primé, In Machines We Trust, nous rencontrons Dave Johnson, responsable des données et de l’intelligence artificielle chez Moderna, qui a vu l’IA aider à créer le vaccin covid de l’entreprise. Écoutez-le par vous-même.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La NASA attend de savoir quand elle pourra relancer sa fusée lunaire

Les chefs de mission se réunissent aujourd’hui pour déterminer le meilleur moment pour avoir un autre coup de couteau. (NYT $)

+ La prochaine tentative pourrait intervenir dès vendredi. (WSJ $)

+ Les jouets en peluche Snoopy et Shaun le mouton sont des membres essentiels de l’équipage. (Ardoise)

2 Les États-Unis ont une pénurie d’Adderall

Les fournisseurs de télésanté laxistes et les diagnostics TikTok ont ​​​​probablement contribué à la flambée de la demande. (Économiste $)

+ Comment les startups poussent Adderall sur TikTok. (Voix)

3 Le gouvernement américain poursuit une société de données de localisation

La Federal Trade Commission affirme que les données de l’entreprise pourraient être utilisées pour suivre les visiteurs des cliniques d’avortement. (CNB)

+ Les militants anti-avortement collectent les données dont ils auront besoin pour les poursuites post-Roe. (examen de la technologie MIT)

4 La Chine fait taire les féministes en ligne

Son gouvernement essaie de réprimer secrètement les discussions sur les droits des femmes. (New yorkais $)

+ Les espions européens s’inquiètent de plus en plus de l’espionnage de Pékin. (FT $)

+ Les pages Facebook anonymes de Hong Kong sont fermées. (Reste du monde)

5 Une méduse immortelle pourrait aider les humains à vivre plus longtemps

Le secret réside dans les gènes des créatures. (Nouveau scientifique $)

6 Les voleurs de câbles coupent les chargeurs de voitures électriques

Les câbles contiennent du cuivre précieux, dont le prix a explosé pendant la pandémie. (Carte mère)

+ Les voitures électriques pourraient bientôt se recharger à 90 % en seulement 10 minutes. (WSJ $)

+ De nombreux systèmes de freinage automatique des voitures ne fonctionnent pas bien dans l’obscurité, ce qui est inquiétant. (Reuter)

+ Cette startup veut mettre plus d’énergie dans les batteries des véhicules électriques. (examen de la technologie MIT)

7 AI a découvert 20 000 piscines non déclarées 🏊

Cela aidera les autorités françaises à infliger une amende d’environ 10 millions d’euros aux fraudeurs fiscaux. (Le gardien)

8 La plupart des créateurs de médias sociaux ne sont pas des thérapeutes qualifiés

Mais des millions de followers traitent quand même leurs conseils comme un évangile. (WP $)

9 Un TikToker a convaincu ses abonnés qu’il était généré par l’IA

Cependant, tout le monde n’était pas si facilement dupe. (Saisir)

10 Comment Internet a assassiné la plage nudiste

Les jeunes sont moins convaincus que la nudité publique représente l’émancipation de la même manière qu’elle l’a fait pour les générations plus âgées. (L’Atlantique $)

