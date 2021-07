Les rats préfèrent aider ceux qui font partie de leur groupe, tout comme les humains

Les humains et les rats se ressemblent beaucoup plus que différents. Que ce soit la physiologie de base, le système nerveux, les glandes hormonales ou les maladies, la plupart des choses sont homologues. Pas étonnant que la plupart des recherches soient effectuées sur les rongeurs plutôt que sur toute autre espèce. La recherche présentée dans la revue eLife est enveloppée de nouvelles découvertes. Il dit que les rats sont très susceptibles de donner la priorité à leurs parents ou aux rats « en groupe » en période de détresse. Semblable aux humains, la doctrine de l’altruisme, chez les rats, est construite sur la familiarité et les liens sociaux plutôt que sur la sympathie ou le remords.

Auparavant, les chercheurs avaient mis en lumière le fait que le réseau cérébral des rats développait de l’empathie et reflétait le processus par lequel les humains passent. Cependant, les nouvelles découvertes suggèrent que même si tous les rats sont empathiques les uns envers les autres, dans les moments où les rats doivent aider un autre rat, ils préféreront aider le membre de leur ingroup.

Les chercheurs ont mené une expérience sur plus de 60 paires de rats. Dans l’expérience, un rat a été piégé à l’intérieur d’une cage transparente avec un couvercle, et l’autre errait librement dans une enceinte plus grande. Alors que tous les rats ont montré de l’empathie en se cognant la tête contre la cage et le couvercle, ils n’ont essayé de libérer que ceux qui faisaient partie de leur endogroupe. Les circuits de récompense de leur cerveau n’ont déclenché que lorsqu’ils ont libéré leurs parents.

Regardez la vidéo ici :

Les résultats sont enregistrés grâce à une configuration concoctée de photométrie à fibre, d’imagerie calcique, d’immunohistochimie et d’autres dispositifs de diagnostic. La recherche a clairement montré que l’identité de groupe du rat piégé a considérablement influencé la décision du rat libre d’aider et la réponse neuronale globale.

La recherche a été principalement rédigée par Inbal Ben-Ami Bartal, professeur adjoint de psychobiologie, Université de Tel-Aviv, Israël, qui, avec Daniel Kaufer, Huanjie Sheng, Kimberly LP et quelques autres auteurs, a publié cette étude le 13 juillet 2021. .

L’identité devenant la source de tous les discours conflictuels et de tous les conflits entre les groupes ethniques et religieux à l’échelle mondiale, les résultats tirés de la recherche sont vitaux de nos jours. Plutôt que de nous séparer en groupes, ethnies et identités, il vaut mieux travailler vers l’unité et développer un sentiment d’appartenance pour parvenir à une identité commune.

