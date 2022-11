Les rats peuvent secouer la tête au rythme de la musique, tout comme les humains, selon une étude

Dans une nouvelle découverte, les scientifiques ont découvert que les rats secouaient la tête après avoir perçu un rythme de musique, tout comme les humains. Non seulement ils peuvent secouer la tête, mais ils peuvent le faire en rythme. La recherche a été publiée le vendredi 11 novembre dans la revue Science Advances. L’expérience qui a été menée par des chercheurs de l’Université de Tokyo consistait à jouer de la musique pour un groupe de 10 rats, qui avaient des accéléromètres sans fil placés sur la tête pour surveiller leurs mouvements. Selon un rapport du New York Post, la musique jouée pour les petits animaux appartenait à des musiciens éminents, notamment Another One Bites The Bust de Queen, Sugar de Maroon 5, Born This Way de Lady Gaga, Beat It de Michael Jackson, etc.

L’expérience comprenait également 20 participants humains pour comparer leurs réactions avec des rats. Apparemment, les chansons étaient jouées à quatre vitesses différentes et le résultat était que les humains et les rats avaient la meilleure synchronisation qui, selon les statistiques, se situait entre 120 et 140 battements par minute. L’expérience a été menée pour découvrir si les petits animaux comme les rats préféreraient des battements plus rapides aux humains, et l’étude a confirmé qu’ils préfèrent des battements proches de 120 par minute, un rapport similaire pour les humains.

Selon le portail, le professeur agrégé Hirokazu Takahashi de l’Université de Tokyo, a déclaré dans un communiqué de presse : « Les rats affichés innés, c’est-à-dire sans aucune formation ni exposition préalable à la musique, battent la synchronisation le plus distinctement entre 120 et 140 bpm (battements par minute), à ​​laquelle les humains présentent également la synchronisation de battement la plus claire. Ce n’était pas seulement la synchronisation, mais il a également été constaté que les deux espèces avaient un rythme similaire tout en secouant la tête, qui diminuait à mesure que la musique s’accélérait. Le professeur a souligné que cette expérience a été menée sans aucune formation ni aucune exposition musicale aux rats.

Après avoir examiné le résultat, le professeur souhaite approfondir ses recherches pour étudier les réactions des rats à d’autres propriétés musicales, notamment l’harmonie et la mélodie, et les effets que cela a sur leur cerveau.

