Les rats ont du rythme et adorent danser sur Lady Gaga, découvrent des chercheurs | Actualités scientifiques et techniques

Les rats ont du rythme et se feront un plaisir de suivre Queen et Lady Gaga, ont découvert des scientifiques.

Les rongeurs exigeants ont également aimé un peu de Mozart, selon l’étude japonaise.

Les scientifiques ont découvert que la capacité de se déplacer sur un rythme musical était principalement associée aux humains.

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont équipé des rats d’un équipement capable de détecter le moindre mouvement de la tête et leur ont joué Born This Way de Lady Gaga, Another One Bites the Dust de Queen et une sonate pour piano de Mozart.

Ils ont découvert que les rats réussissaient à garder le rythme avec toutes les pistes lorsqu’elles étaient jouées à 132 battements par minute – la même chose que les humains.

Mais l’étude a montré qu’ils aimaient moins quand la pièce était ralentie ou accélérée.

Pour en savoir plus sur la science et la technologie, explorez l’avenir avec Sky News à Big Ideas Live 2022.

En savoir plus et réserver des billets ici