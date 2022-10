Les rats avec des cellules cérébrales humaines sont-ils encore des rats ?

C’est délicat. Les scientifiques derrière le travail affirment qu’il n’y a rien de vraiment humain chez ces rats. Tout au long de l’étude, l’équipe a examiné les rats pour voir si ceux qui avaient des cellules humaines étaient plus intelligents ou souffraient plus que les rats qui n’avaient pas reçu de greffes d’organoïdes. Ils n’ont trouvé aucun signe de traits ou de comportements humains.

Mais le but de l’implantation de cellules humaines est d’avoir un aperçu de ce qui se passe dans le cerveau humain. Il y a donc un compromis ici. Essentiellement, les animaux doivent représenter ce qui se passe chez les humains sans devenir eux-mêmes trop humains. Et si les rats ne montrent aucun comportement humain, peuvent-ils vraiment nous en dire autant sur la maladie humaine ?

« La question est : quel pourcentage de cellules animales serait nécessaire dans le cerveau pour réduire le comportement animal et voir un type de comportement différent ? demande Jeantine Lunshof, philosophe et éthicienne au Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering de l’Université de Harvard.

Cela soulève une autre question. Que faudrait-il pour que nous acceptions qu’un animal ne soit plus un membre typique de sa propre espèce ? De nombreuses discussions sur ce sujet se concentrent sur le statut moral. La plupart des gens conviendraient que les humains ont un statut moral supérieur à celui des autres animaux et qu’il n’est pas acceptable de traiter les gens de la même manière que nous traitons les animaux, que ce soit pour la recherche ou dans d’autres contextes.

Il peut être difficile de déterminer exactement ce qui nous rend spéciaux, mais le consensus est que cela a quelque chose à voir avec notre cerveau, qui est plus gros et plus complexe que celui des autres animaux. C’est notre cerveau qui nous permet de penser, de ressentir, de rêver, de rationaliser, de créer des liens sociaux, de planifier notre avenir et, plus généralement, d’expérimenter la conscience et la conscience de soi. Les rongeurs avec des cellules cérébrales humaines pourraient-ils avoir ces mêmes expériences ?

C’est une question importante pour les bioéthiciens comme Julian Koplin de l’Université Monash à Victoria, en Australie. “Si nous parlons d’humaniser le cerveau d’animaux non humains… en introduisant des organoïdes cérébraux humains et en leur permettant de s’intégrer dans le cerveau animal”, dit-il, “je pense que nous devons commencer à réfléchir à la question de savoir si cela pourrait avoir effet de suivi pour le statut moral de l’animal de recherche.

Dans l’étude actuelle, la réponse semble être non. Mais cela ne signifie pas que nous ne verrons plus de rats “humanisés” ou “améliorés” à l’avenir, selon Koplin et d’autres bioéthiciens spécialisés dans ce domaine.

Nous devons avancer prudemment.

Dans cette étude, les scientifiques ont placé des organoïdes du cerveau humain dans une région du cerveau des rats qui les aide à ressentir leur environnement. Mais il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas mettre les mêmes organoïdes dans des régions qui jouent un rôle dans la cognition ou la conscience, ce qui pourrait rendre l’amélioration cognitive plus probable.

Ensuite, il y a la question de savoir quelle proportion du cerveau du rat est constituée de cellules humaines. La transplantation d’organoïdes plus gros pourrait signifier que le rat est techniquement “plus humain” au niveau cellulaire, mais ce n’est pas ce qui est important. Ce qui compte, c’est comment, le cas échéant, son état mental change.

Les changements mentaux ne concernent pas seulement la façon dont les états mentaux des rats deviennent «humains». “Vous pourriez avoir un animal qui pense d’une manière très différente de la nôtre, mais qui est extrêmement sensible à la souffrance, ou qui est vraiment intelligent d’une manière qui ne nous est pas familière en tant qu’humains”, explique Koplin.

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les rats. Mais que se passerait-il si les organoïdes étaient plutôt mis dans des bébés singes ? Les primates non humains ont des cerveaux qui ressemblent et fonctionnent beaucoup plus comme les nôtres, ils seraient donc de meilleurs modèles pour étudier les maladies humaines. Mais “cela soulève la possibilité que vous créiez un primate humanisé”, déclare Julian Savulescu, bioéthicien à l’Université nationale de Singapour.

Savulescu est également préoccupé par le clonage. Les cellules qui composent les organoïdes contiennent l’ADN d’une personne. Que se passerait-il si une grande partie du cerveau d’un singe était constituée de cellules portant le code génétique d’un individu ?

“Si vous deviez introduire un organoïde avancé dans un primate en développement, vous pourriez bien créer essentiellement un clone d’une personne existante”, dit-il. “Non seulement il serait humanisé, mais ce serait un clone de quelqu’un qui existe déjà.” Ce serait le tout bas d’une pente éthique glissante, dit Savulescu.

Il y a beaucoup de questions ici, et peu de réponses définitives. Personne ne sait vraiment comment mesurer le statut moral, ou le point auquel les animaux avec des cellules humaines deviennent spéciaux – ou même une sorte de nouvel animal.

