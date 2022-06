Les rats accusés de propager la maladie plus qu’eux

22 juin 2022 – Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que les rats pourraient être l’une des raisons pour lesquelles les villes sont des boîtes de Pétri pour les maladies d’une manière qui n’est pas vue dans les communautés rurales. Mais une nouvelle étude publiée dans Écologie de la nature et évolution suggère que les rats ne méritent peut-être pas cette mauvaise réputation.

Pour étudier le problème, les scientifiques ont voulu voir si les rats et autres créatures vivant dans les villes sont porteurs de virus différents ou hébergent plus d’agents pathogènes que les animaux dans d’autres contextes.

Lorsqu’ils ont examiné les agents pathogènes chez près de 3 000 espèces de mammifères, ils ont découvert que les rats et autres créatures urbaines pouvaient héberger jusqu’à environ 10 fois plus de types de maladies. Mais les scientifiques ont également découvert une bévue potentielle : les rats et les créatures des villes sont presque 100 fois plus susceptibles d’être étudiés en tant que porteurs de virus.

Cela signifie que les scientifiques ont peut-être trouvé plus d’agents pathogènes transportés par les rats et autres créatures urbaines, car ce sont les mammifères que les chercheurs passent le plus de temps à étudier.

“Il y a de nombreuses raisons de s’attendre à ce que les animaux urbains hébergent davantage de maladies, allant de leur nourriture à leur système immunitaire en passant par leur proximité avec les humains”, a déclaré l’auteur principal de l’étude. Grégory AlbéryPhD, de l’Université de Georgetown à Washington, DC, a déclaré dans un déclaration.