Les ratons laveurs, les problèmes de GPS et les blessures n’arrêteront pas cette course de 900 km, 24 heures sur 24, sur le sentier Bruce de l’Ontario

Une douzaine de coureurs de Hamilton parcourent 900 kilomètres de sentiers accidentés du sud de l’Ontario cette semaine, courant jour et nuit pour une bonne cause, mais le voyage ne s’est pas exactement déroulé comme prévu.

La course de relais de 24 heures sur le sentier Bruce, qui a débuté mercredi matin à Tobermory et se termine au bout du sentier à Niagara Falls, a été perturbée par des ratons laveurs, des changements de sentier et des blessures.

« La toute première nuit, personne n’a dormi. Plusieurs ratons laveurs ont attaqué notre camp », a déclaré le coureur Sunny Humber.

Cependant, ces perturbations n’arrêteront pas ce groupe.

We Run the Bruce est composé de membres du We Run Club de Hamilton. Ils récoltent des fonds pour le Clinique commémorative Barbra Schliferune organisation qui offre une assistance juridique aux femmes marginalisées qui ont subi des violences.

Le groupe a jusqu’à présent recueilli 6 727 $ sur son objectif de 15 000 $.

Les coureurs de Run the Bruce avaient pour objectif de terminer le Bruce Trail d’ici dimanche, mais un coureur dit qu’ils accordent la priorité à la sécurité et qu’ils prendront plus de temps si nécessaire. (Soumis par Stéphanie Jetté)

Humber, 28 ans, a déclaré que le relais visait également à sensibiliser le public après qu’un certain nombre de femmes ont été agressées sur le sentier Bruce à Hamilton en 2022.

Dans le cadre de leur effort de sensibilisation, les équipes qui courent les étapes nocturnes du relais sont toutes des femmes, travaillant dans un système de jumelage.

« Pendant des années, j’avais l’habitude de courir seule sur ces sentiers jour et nuit. Je courais souvent sans téléphone ni aucun équipement de sécurité. Et puis j’ai juste eu peur », a déclaré Humber, ajoutant qu’elle avait l’impression qu’elle perdu l’accès au sentier.

Le relais est sa façon d’aider à le récupérer.

Ratons laveurs, sentiers changeants et trackers GPS cassés

Les premiers jours de la course ne se sont pas déroulés aussi bien, a déclaré Humber.

Après une catastrophe bruyante et alimentée par des ratons laveurs la première nuit, la plupart des coureurs sont restés près de 48 heures sans dormir.

Les ratons laveurs ont traversé une porte moustiquaire du camping-car où les coureurs gardaient leur nourriture, a-t-elle dit, puis après avoir été chassés, les ratons laveurs ont passé la nuit à essayer de rentrer dans le camping-car par un toit ouvrant.

« Le coureur qui a finalement fait sortir le raton laveur [of the RV] pensait que c’était juste quelques-uns des coureurs qui avaient une collation très bruyante en fin de soirée », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas le seul défi auquel ils ont été confrontés.

L’une des coureuses s’est blessée à la cheville le premier jour, l’obligeant à passer de coureuse à membre de l’équipe de soutien.

L’itinéraire du sentier a également dû changer à certains moments.

Une partie du sentier Bruce traverse une propriété privée, a déclaré Humber, ce qui signifie que les itinéraires changent fréquemment sur certaines parties du sentier.

Le coureur Patrick Rivers, 33 ans, a fait une grande partie de la planification logistique du relais. Il a dit que le réseau du sentier Bruce change presque chaque année dans la région d’Owen Sound.

« Nous avons parcouru environ 210 kilomètres du sentier Bruce officiel, mais au cours des 32 dernières heures, nous avons probablement parcouru 300 kilomètres en raison du détournement du sentier ou de la perte et de la recherche d’autres coureurs », a déclaré Humber jeudi.

Rivers a déclaré que l’équipe avait également des problèmes avec les trackers satellites cousus dans les vêtements du coureur, qui fournissent un flux en direct des emplacements du coureuret ont dû balayer le sentier à pied lorsque quelqu’un arrive en retard.

Le groupe devrait traverser Hamilton samedi en route vers les chutes du Niagara. Leur course peut être suivie en ligne – bien qu’il y ait eu quelques problèmes de GPS. L’emplacement du coureur Jacob Haas peut être vu à partir de midi vendredi. (Brochure/share.garmin.com/werunthebruce)

Il a dit que, heureusement, la fumée des incendies de forêt dans le nord de l’Ontario et du Québec n’a pas eu d’impact sur les coureurs.

« Nous avions un plan et nous savions que des choses arriveraient et que nous devions nous adapter. »

Diriger le Bruce nécessite «l’esprit avant la matière»

Pour s’entraîner pour la course, a déclaré Rivers, de nombreux membres de l’équipe de relais ont participé à la course Around the Bay de Hamilton.

Assez ironiquement, dit-il, certains des membres de l’équipe ont également couru un marathon à London, en Ontario, appelé Rugged Raccoon – une course qui se déroule entièrement la nuit.

Les coureurs du relais Run the Bruce ont été assiégés par une meute de ratons laveurs lors de leur première nuit de camping pour leur première nuit. (Soumis par Stéphanie Jetté)

Rivers a déclaré qu’il s’était préparé en « accumulant des distances de plus en plus longues, sachant que nous allons avoir une production quotidienne et en parcourant un kilométrage considérable ».

Pour Humber, une grande partie de la préparation de la course était mentale.

« C’est l’esprit qui prime sur la matière », a-t-elle déclaré.

« Vous devez être fort mentalement et être capable de performer lorsque vous êtes fatigué, garder votre sang-froid, rester calme sous la pression et savoir naviguer et lire la piste. »

Rivers a déclaré qu’il y aura un rallye de retour samedi pour les coureurs dans le parc Carter de Hamilton, entre 15 h 30 et 17 h 30, avec des activités pour la famille et les amis.

Certains membres de l’équipe se rendront en voiture pour assister à la fête, mais avec les retards, Rivers a déclaré que toute l’équipe n’aurait peut-être pas le temps de s’arrêter en route vers les chutes du Niagara.

« Ce n’est pas une course, mais nous avons un objectif en tête de terminer d’ici dimanche. Mais finalement, nous voulons terminer cela en toute sécurité. »